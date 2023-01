A színes Lego-kockák a világ minden részén a gyerekek (és sokszor a felnőttek) kedvenc játékának számítanak. A dán cég játékai készségfejlesztésre is tökéletesek, a kreativitást, a kézügyességet, és az összeszerelési útmutató használatát is erősítik. Nem véletlen, hogy az oktatásban is egyre több helyen alkalmazzák, az általános iskoláktól kezdve egészen az egyetemekig.

A Legoland világhírű turistadesztináció.

Fotó: Getty Images

A Lego ráadásul a popkultúra részévé vált. Könnyűzenei előadók dalaiba került be, számítógépes játékok tucatjai készültek legófigurákkal, és már több film és TV-sorozat is szól róla. A Legoland pedig világhírű turistadesztináció.

Olyanok is egyre többen vannak, akik befektetésként vásárolnak Lego-játékokat, majd pár évvel később értékesítik azt gyűjtők számára. De hogy lett egy kis műhelyből a világ vezető játékgyártója?

Így kezdődött a Lego-sztori

Egy kis dániai településen, Billundban Ole Kirk Christiansen asztalosmester 1932-ben alapította meg játékműhelyét. A kezdetben fajátékokat gyártó kis cég két évvel később vette fel a Lego nevet.

Az alapanyaghoz azonban másfél évtizedig ragaszkodott, 1946 után azonban pénzügyi okokból műanyagból kezdett el játékokat készíteni. Ez követően jött azaz innováció, mely szerint a többségében négyszögletes építőelemek tetején bütykök, alján pedig lyukak helyezkedtek el, hogy így könnyebben és stabilabban egymásba lehessen építeni őket.

A kezdeti szárnypróbálgatások nem voltak sikeresek, nem fogyott túl nagy mértékben a játék. Az emberek többsége szkeptikusan állt hozzá, úgy gondolták, hogy a műanyag sosem fogja tudni felváltani a fát ebben a szegmensben.

Az akkor 63 éves Christiansen 1954-ben fiát, Godtfred Kirk Chrsitiansent tette meg a cég igazgatóhelyettesének. A fiúról hamarosan kiderült, hogy remek üzleti érzékkel rendelkezik. Ő nyújtotta be a szabadalmat az építőkockákra. 1958-ra találták meg a Lego-hoz a megfelelő alapanyagot, az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) polimert.

Az ebből készített Lego-kockákra beadott szabadalmat 1958. január 28-án, napra pontosan 65 évvel ezelőtt jegyezték be Dániában.

Az ezt követő években a világ számos más országában is megkapta a szabadalmat a vállalat.

A Lego már régóta több, mint egy játék.

Fotó: Getty Images

A ma is ismert Lego kocka tehát 1958-ban született meg.

A minőségéről sokat elárul, hogy az ötvenes években készült darabok kompatibilisek a ma gyártott játékokkal is.

Magyarországon először a hetvenes években jelentek meg a cég játékai. A magyar piacon 1992 óta van jelen a Lego Csoport, 2008-ban pedig megkezdte a termelést a Lego Manufacturing Kft. gyára Nyíregyházán.

Újabb céget vásárol fel a Lego tulajdonosa A Lego mögött álló Kirkbi 2022 végén egy amerikai céget kebelezett be, amely iskolásoknak készít rövid oktató videókat és animációkat.

Filmek, mémek, dalok, kiállítások

A Lego már régóta több, mint egy játék. Évek óta a legerősebb globális márkák közé tartozik, és az élet számos területére begyűrűzött a hatása. A filmiparban számos legós film és sorozat készül, például a Lego Star Wars, a Lego NinjaGo, vagy a Lego Kaland. Több sikeres filmnek vagy számítógépes játéknak elkészült a legós számítógépes játék változata.

A Legoland is ismert branddé nőtte ki magát. Az első Legováros a szülővárosban, a dániai Billundban épült, még 1968-ban. Később természetesen sok változáson és bővítésen átesett. Azóta már tizenegy másik Legoland működik a világ számos pontját, az Amerikai Egyesült Államoktól többek között Németországon és Dubajon át egészen Japánig.

Az állandó vagy utazó kiállításokon is sokan megcsodálhatják a Lego-különlegességeket.

Fotó: Daniel Knighton

Aki nem tud ellátogatni ezekre a helyekre, az állandó vagy utazó kiállításokon is megcsodálhatja a Lego-különlegességeket. Többek között immár Budapesten is, miután 2022 szeptemberében megnyitott a The Art of the Brick (A tégla művészete) című Lego-kiállítás.

Vannak kis játékműhelyek, melyek meglévő alkatrészek felhasználásával készítenek kézműves legófigurákat. Többek között ilyen volt az orosz-ukrán háború kitörése után készített Zelenszkij-legó. Az ukrán elnököt ábrázoló egyedi figurákra hatalmas volt a kereslet, busás hasznot hozott készítőjének. A szintén erre a témára elkészített Molotov-koktélokat is hamar elkapkodták.

Befektetésként is működik a Lego

Nem csupán a gyerekeknek, a befektetőknek is kedvelt játéka lehet a Lego. A cég játékai a befektetési aranyhoz, a részvényekhez és a kötvényekhez képest is felülteljesítőnek számít. Mindez annak köszönhető, hogy a régi készletek mennyisége viszonylag korlátozott a másodlagos piacon, míg a múlt század hatvanas évei óta népszerű márka rajongótábora hatalmas.

Egyes régebbi, ritka szettek, akár egymillió forintot is érhetnek.

A befektetéseket idősorosan elemző kutatók arra jutottak, hogy a vállalat antik készleteinek ára a másodlagos piacokon értékesítve évente legalább 11 százalékkal emelkedett. Emiatt lehet gyümölcsöző befektetés egy-egy ritkább, felkapottabb szettből felhalmozni egy kisebb készletet, és pár évvel később sokkal kedvezőbb áron értékesíteni azokat.