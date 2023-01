Dél-Korea 2050-re eléri a karbonsemlegességet, ennek érdekében a megújuló energiaforrások mellett az atomenergiára is támaszkodni fog – jelentette ki Jun Szogjol dél-koreai elnök az Egyesült Arab Emírségekben, ahol négynapos állami találkozóra érkezett és beszédet mondott az Abu-Dzabi Fenntarthatósági Hét nevű rendezvényen.

Jun Szogjol dél-koreai elnök épp az olajnagyhatalom vezetői előtt számolt be atomenergetikai terveiről.

Fotó: UAE Presidential Court

A hét hónapja hivatalba lépett államfő már korábban is kiállt a nukleáris energia mellett, amivel szakított elődje, Mun Dzsein politikájával. Jun Szogjol arról is beszélt, hogy Dél-Koreának és az Egyesült Arab Emírségeknek együtt kell működniük a szén-dioxid-semlegesség elérése és a tiszta energiatermelés érdekében. Hozzátette: ez nemcsak a két ország energiabiztonságát fogja növelni, hanem hozzájárul a globális energiapiac stabilitásához is – írja az ABC News.

Az Egyesült Arab Emírségek 2020 nyarán helyezte üzembe az arab világ első atomerőművét, amit a Kepco dél-koreai vállalat épített.

Jun Szogjol meglátogatta a két állam együttműködése nyomán a közel-keleti országban szolgálatot teljesítő a dél-koreai különleges erők 150 katonáját és találkozott Egyesült Arab Emírségek elnökével, Mohammed bin Zayed al-Nahyan sejkkel is. A vezetők bejelentették, hogy Abu-Dzabi 30 milliárd dollárt fektet be a távol-keleti ország iparába az energetika és a hadiipar területén állami vagyonalapjai, köztük a Mubadala befektetési társaság közreműködésével.

Jun Szogjol a találkozón testvérnemzetnek nevezte az Emírségeket, és elkísérték többek között a Hyundai, a Samsung és más vállalatok vezetői is. Újságírói kérdésre azt is közölte, hogy Szöül idén tervezi a karbonsemlegességre és a fenntartható növekedésre vonatkozó nemzeti terv kidolgozását, ami ágazatonként és évenként tartalmazza majd az üvegházhatású gázok mérséklésének módszereit.