Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön jelentette be, hogy a január 6-én kezdődő ortodox karácsony idejére fegyverszünetet hirdet. Az ukrán elnöki tanácsadó, Mihajlo Podoljak közölte, hogy ez egy csapda, amiből az ukránok nem kérnek. A hétvégi események tanúsága szerint egyik fél sem tartotta magát a kétnapos békéhez.

Egyik fél sem tartotta be a tűzszünetet

Fotó: Getty Images

Az ukrán hadseregegységek vasárnap 30 alkalommal lőtték a Donyecki Népköztársaság területét különböző kaliberű lövedékekkel – írta meg a TASZSZ orosz hírügynökség.

A Donyecki Népköztársaság képviseletének közleménye szerint az ukrán fegyveres erők Donyeck irányában 17 támadást hajtottak végre többszörös rakétavetőkkel. Emellett három támadás érte Jasinovatskoje települést, nyolc pedig Gorlovszkoje városát. Sztarobesevszkoje irányában egy lövést adtak le egy Tochka-U taktikai rakétarendszerből.

A kommüniké szerint 150 különböző lövedéket zúdítottak a településekre.

Orosz források szerint a Sztarobesevszkaja hőerőművet ért lövések következtében két ember vesztette életét.

Kijev ugyanakkor arról számolt be, hogy az orosz fél volt azt, amely a Moszkva által egyoldalúan meghirdetett fegyvernyugvás ideje alatt is támadásokat folytatott – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

Az agresszor, amely megígérte, hogy nem lő, még az ENSZ humanitárius missziójára is tüzet nyitott, amely segélyt szállított Orehiv városába

– nyilatkozta Olekszandr Sztaruh, Zaporizzsja megye kormányzója egy tévéműsorban.

A zaporizzsjai városi tanács titkára, Anatolij Kurtyev korábban arról számolt be, hogy szombat este az orosz hadsereg a megyeszékhely peremvidékét bombázta.

Az egész város által hallott robbanások újabb bizonyítékai annak, hogy Oroszország becstelen és lelkiismeret nélküli ország. Annak ellenére, hogy az ellenség állítólag karácsonyra ideiglenes tűzszünetet hirdetett, az oroszok Zaporizzsja külterületeit lőtték

– írta a Telegramon publikált bejegyzésében.