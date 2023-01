Az ázsiai ország egyaránt keres hazai és nemzetközi befektetőket egy új műholdas kommunikációs hálózat felállításához.

Az alacsonyan keringő műholdak hálózata nemzetbiztonsági és kereskedelmi célokat is szolgálhat.

Fotó: AFP

Tajvan űrügynöksége (TASA) a már meglévő, alacsony Föld körüli pályán keringő műholdas kommunikációs részlegéből új vállalatot hozna létre, amelynek kisebbségi tulajdonosa az állam lenne

– értesült a Financial Times bennfentesektől.

A projekt célja, hogy a szigetország kommunikációs rendszerei akkor se bénuljanak meg, ha Kína megtámadja az államot. Kína Tajvant saját területének tekinti és egyre többször fenyegetőzik azzal, hogy erőszakkal vonja ellenőrzése a szigetet.

Audrey Tang, Tajvan digitális ügyekért felelős minisztere elmondta, hogy

legfőbb céljuk a társadalom ellenálló képességének elősegítése, hogy természeti katasztrófa vagy katonai konfliktus esetén is biztosíthassanak telefonálási, vagy akár videokonferencia lehetőséget is.

A miniszter korábban dicsérte Elon Musk SpaceX vállalatának Starlink hálózatát, amely a háborúban álló Ukrajnában létfontosságú szerepet tölt be; a tönkrebombázott infrastruktúra ellenére továbbra is elérhető az internet.

Az iparági szakértők véleménye megoszlik a témában. Egyesek szkeptikusak az állami cég versenyképességével kapcsolatosan, mivel ilyen szolgáltatást már több tucat startup biztosít, közül is már többen anyagi nehézségekkel küzdenek. Ráadásul ezen a területen tevékenykedik a szektort uraló SpaceX is, ami egyedül rendelkezik indítókapacitással. Mások szerint azonban a nem-geostacionárius műholdak piaca fordulóponthoz érkezhet, ami után olyan államok is szerephez juthatnak mint Japán, Dél-Korea, Ausztrália és akár Tajvan is.