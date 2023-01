Az EU és az Egyesült Királyság arra készül, hogy a jövő héten felgyorsítsák a brexit utáni kereskedelmi viszonyok rendezéséről szóló tárgyalásokat – értesült az ügyhöz közel álló forrásokból a Bloomberg.

Viszlát, és köszi a halakat! – Fotó: Mathias Zwick/AFP

A források szerint a megállapodást igyekeznek az északír helyzetet rendező nagypénteki egyezmény áprilisi időpontjának (1998. április 10-én kötötték meg) évfordulójára időzíteni. A cél az, hogy egyfajta tárgyalási csatorna nyíljon a felek között, miután James Cleverly brit külügyminiszter és Maros Maroš Šefčovič, az EU alelnöke január 16-án találkozik egymással. A két diplomata a héten jelentette be, hogy Brüsszel elfogadja a brit adatszolgáltatást a Nagy-Britannia és Észak-Íroroszág közötti árfurgalom monitorozására.

A német és az ír diplomácia Brüsszellel összhangban korábban sérelmezte, hogy az Egyesült Királyság egyoldalúan módosította az északír protokollt. A britek szerint a probléma az volt, hogy a munkaigényes vámeljárások, a rugalmatlan szabályozási rendszer, az adópolitikai és költségvetési ellentmondások megnehezítik Észak-Írország demokratikus kormányzását, így

London egy felesleges költségektől és bürokráciától mentes, úgynevezett zöldfolyosót hoz létre, ezen keresztül zajlana az Egyesült Királyságon belül maradó áruk kereskedelme.

Most úgy tűnik, Brüsszel hajlandó az erre vonatkozó adatszolgáltatást elfogadni, ami jelentős előrelépés, ugyanakkor engedmény is a részükről az ügyben. Lehetővé teszi, hogy megnyíljon az út az olyan, sokkal bonyolultabb kérdésekről való megbeszélések előtt, mint a mezőgazdasági termékek kereskedelme vagy az állami támogatások kérdése. Hasonlóan vitás kérdés az is, hogy London nem hajlandó elfogadni az Európai Bíróság fennhatóságát a kilépési kérdésekben, ami viszont vörös vonalnak számít az EU részéről.