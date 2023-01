Merőben másként látják a lítiumellátás helyzetét az elemzők. Ami biztos, hogy szinte korlátlan mennyiségben vennék a fémet, ugyanis ennek a hiánya az autógyártók növekedési terveit is keresztülhúzza.

Fotó: AFP

Tény, hogy a kereslet gyakorlatilag megduplázódott az elmúlt két évben, és egy ilyen mértékű fogyasztásnövekedéssel gyakorlatilag képtelenség lépést tartani, ahogy az nem is sikerült a beszállítóknak. A Bloomberg számításai szerint

a lítiumfelhasználás értékben mérve 2022-ben mintegy 35 milliárd dollárra emelkedett, szemben a 2020-as 3 milliárd dollárral.

Ugyanakkor idén némileg lehűlhet a piac, a hírügynökség által összesített elemzői előrejelzések a gyorsan növekvő kínálatról szólnak. A szakértők véleménye szerint a kitermelés idén 22-42 százalék közötti mértékben nő. Mások szerint bizonytalan, hogy a bányák ekkora mértékben képesek lesznek-e növelni a kitermelt mennyiséget, A Trafigura Group lítiumkereskedője, Claire Blanchelande szerint

Nem oldódik meg a helyzet varázsütésre, ugyanis idén nem nő a kínálat olyan mértékben, ami helyre tudná billenteni a piacot, így tehát 2023-at is hiány jellemzi majd.

Felpörgetik a bányászatot

Lefékeződhet az elektromos átállás

Igen nagy a tétje annak hogy valójában mennyire sikerül növelni a lítiumkínálatot, ugyanis a tartós deficit akár az elektromos autózás terjedését is lassíthatja. Jól érzékelteti a lítium-kitettséget, hogy tavaly először drágultak a lítium-ion akkumulátorok az elektromos autók megjelenése óta. Elon Musk is nehezményezte a lítium raliját, és azt mondta, hogy a magas nyersanyagköltségek a Teslának is betehetnek.

Ez a veszély azonban valószínűleg enyhülni fog, miután széles körű egyetértés van abban, hogy az új projekteknek köszönhetően a kínálat növekedni fog. Emellett a lítiuméhség csillapodását okozhatja, hogy Kínában visszavonták az elektromos autók vásárlását támogató programot, ami akár jelentősen áresést is hozhat a végletekig kifeszített piacon.

A Bloomberg által szemlézett öt előrejelzés konszenzusa szerint az átlagárak idén körülbelül 8 százalékkal esnek vissza a 2022-eshez képest, és a kínálat illetve a kereslet is két számjegyű mértékben nőhet. A House Mountain Partners elnöke, Chris Berry azt mondta:

Volumenjátékot látunk a lítium piacán. A kitermelőknek hibátlanul kell teljesíteniük, a kereslet tartósan magas.

Idén már fedezheti a kereslet a kínálatot több elemzőház szerint

Kevésbe feszített a piac

A novemberi csúcsához képest mintegy 20 százalékot esett a lítium-karbonát tonnánkénti ára Kínában. Január közepén 480 500 jüanra (71 500 dollár) esett a jegyzés, ami augusztus óta a legalacsonyabb érték.

Rövid távon tovább is eshetnek az árak. Öt évvel ezelőtt a lítiumipar legnagyobb gondját a beruházások elmaradása jelentette, most az engedélyezési eljárások és a projektek végrehajtásának elhúzódása jelenti a fő problémát

– összegzett Joe Lowry a Globan Lithium tanácsadó cég vezetője.

Lepidolit-saga

Miközben kielégíthetetlen kereslet mutatkozik a lítium iránt, a gyártók igyekeznek új forrásokból is hozzájutni az alapanyaghoz. Ilyen lehet a lepidolit. A lítiumcsillámnak is nevezett, az akkumulátorgyártáshoz elengedhetetlen lítiumban gazdag ásvánnyal elsősorban Kínában kísérleteznek. Ugyanakkor szakértők szerint

a lepidolit lítiummá alakítása költséges, és környezetkárosító eljárás,

így nem várható ennek tömeges elterjedése egyelőre. „Még kell vagy öt-tíz év, mire a lepidolit igazán elterjed. Idén is lesz növekedés, de egyelőre marginális” – hangsúlyozta a Benchmark Mineral Intelligence elemzője, Cameron Perks.

Összességében tehát, a lítiumpiacr támogatásával nem indulhat el az elektromos autók árának esése.

A kínai gazdaság újranyitása, illetve az, hogy a globális gazdaság megmenekül a mély recessziótól akár még tovább is gerjesztheti a keresletet.

Az idei év egészét nézve még egy enyhe áremelkedés is benne van a pakliban, de árzuhanás biztosan nem jön majd – tette hozzá Berry, a House Mountain Partners munkatársa.