A brit gazdaság majdnem olyan mértékben zsugorodik majd az idén, mint az orosz, mert az életszínvonal jelentős romlása negatív hatással lesz az aktivitásra. A Goldman Sachs legfrissebb előrejelzése szerint a reál-GDP 1,2 százalékkal csökken majd, ami messze alulmúlja a tizenegy legnagyobb ipari ország teljesítményét. A növekedés jövőre is csak 0,9 százalék lesz.

Négy évtizedes csúcson az infláció.

Fotó: Matthew Horwood



A CNBC beszámolója szerint ezzel az Egyesült Királyság – a világ ötödik legnagyobb gazdasága – alig előzi majd meg Oroszországot, ahol az amerikai bank előrejelzése szerint 1,3 százalékos visszaesés várható az ukrajnai háború és az amiatt bevezetett nyugati szankciók hatására. Az orosz gazdaság azonban 2024-ben már 1,8 százalékkal bővül a Goldman Sachs szerint – kétszer nagyobb mértékben a britnél.

Ami az Egyesült Államokat illeti, a Goldman Sachs az idén 1, jövőre 1,1 százalékos növekedésre számít. A tizenegy legnagyobb gazdaság közül Oroszország és az Egyesült Királyság után Németország nyújtja majd a legrosszabb teljesítményt, a GDP az idén várhatóan 0,6 százalékkal zsugorodik, jövőre pedig 1,4 százalékkal bővül.

Az amerikai bank pesszimistább a brit gazdaságot illetően, mint a piaci konszenzus, amely az idén 0,5 százalékos visszaesésre, jövőre pedig 1,1 százalékos bővülésre számít. Arra azonban korábban már a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) is figyelmeztetett, hogy az Egyesült Királyság a következő években

messze elmarad a növekedésben a többi fejlett ipari állam mögött, annak ellenére, hogy ugyanazokkal a makrogazdasági nehézségekkel kell megbirkóznia, mint a többieknek.

Az életszínvonal romlása negatív hatással van a gazdasági aktivitásra is.

Fotó: Getty Images

Jan Hatzius, a Goldman Sachs vezető közgazdásza és csapata szerint az eurózóna és az Egyesült Királyság már recesszióban van, „a háztartások energiaszámláinak sokkal nagyobb és elhúzódóbb növekedése” miatt az infláció mindkettőben magasabb csúcsokban fog tetőzni, mint máshol. „A magas infláció pedig nyomást helyez a reáljövedelmekre, a fogyasztásra és az ipari termelésre” – írták. Arra számítanak, hogy a reáljövedelem az eurózónában az első negyedévben 1,5 százalékkal, az Egyesült Királyságban a második negyedév végéig 3 százalékkal csökken majd, mielőtt az év második felében növekedni kezd. A brit kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő és a felelős költségvetési politika felett őrködő független szervezet, az Office for Budget Responsibility (OBR) is felhívta korábban a figyelmet arra, hogy az életszínvonal soha nem látott mértékben visszaeshet az országban. Novemberi előrejelzésük sokkal pesszimistább, eszerint a háztartások rendelkezésre álló reáljövedelme – az életszínvonal mérőszáma – 2022–2023-ban 4,3 százalékkal esik vissza.

Az Egyesült Királyság helyzetét azonban nem csupán az ukrajnai háború, a globális ellátási láncok zavarai és a koronavírus-járvány utóhatásai nehezítik, mint a többi fejlett ipari állam esetében. További nehézségeket okoz a Brexit is, amelynek következtében visszaesett a külkereskedelmi forgalom, nehezebbé vált a kereskedelem az Európai Unióval, míg az újonnan kötött kétoldalú egyezmények nagyrészt csak a status quót tartották fenn.