A kereskedelmi és lakóingatlanok vásárlása és fejlesztése egyaránt visszaesett, egyre több vállalat válik fizetésképtelenné, miközben a problémás hitelek összértékét 175 milliárd dollárra becsüli a piac, s ez komoly globális fenyegetés az ágazatot hitelező bankrendszer számára – írta a Bloomberg.

Fotó: AFP

A Weil, Gotshal & Manges ügyvédi iroda tanulmánya szerint az európai ingatlanpiacot egy évtizede nem sújtotta ennyi probléma, mint most, nem is szólva a likviditás csökkenésével járó gondokról. Az MSCI adatai szerint a brit kereskedelmi ingatlanok értéke 2022 második felében éves alapon több mint 20 százalékkal csökkent. Az Egyesült Államokban a Green Street szerint a csökkenés elérte a 9 százalékot. A Jones Lang LaSalle (JLL) ingatlanközvetítő szerint Európában minden tizedik vállalati hitel már most fokozott hitelkockázattal fut.

A több mint egy évtizede tartó olcsó pénz időszaka hirtelen véget ért, ami a vállalatok számára exponenciálisan növelte a világjárvány negatív hatásait – a megváltozott munkahelyi szokások és az emberek életvitele sok kereskedelmi ingatlantulajdonost kényszertett térdre. Az energiaválság és a gazdasági problémák erre rátettek egy lapáttal, ami azt eredményezte, hogy világszerte számos ingatlanpiac gyakorlatilag befagyott.

„A mostani visszaesés egyedülálló gazdasági környezetben megy végbe. A kamatlábak folyamatosan nőnek ahelyett, hogy enyhítenék az ingatlanpiacra gyakorolt csapásokat. Sorjáznak a potenciálisan nem teljesíthető hitelek, ami miatt az ingatlanárak és a finanszírozás is nyomás alá került. Ezek a problémák idén kezdenek igazán megmutatkozni” – mondta Ian Guthrie, a JLL hiteltanácsadási igazgatója.

Az Evergrande csoport fizetésképtelenné válása lavinát indított el a kínai ingatlanszektorban.

Fotó: Getty Images

A kereskedelmi ingatlanok – az irodáktól a bevásárlóközpontokig – érzékenyebben reagálnak a gazdasági problémákra, mint más eszközosztályok. A múltban az ingatlanbuborék kipukkadása gyakran ehhez a területhez volt köthető

– mondta Andreas Dombret, a német Bundesbank igazgatótanácsának volt tagja.

Az Egyesült Államokban egyre több jel utal a visszaesésre, de ennek ellenére a kereskedelmi ingatlanok ára még mindig magasan van. Az értékbecslők le vannak maradva, a tranzakciós aktivitás pedig sokat lassult.

A legnagyobb problémát az okozza, hogy a piac mindkét végén stresszpontok alakultak ki: a régebbi épületek, amelyekből a bérlő már kiköltözött, és a még befejezésre váró fejlesztések. Ez utóbbi jelenség sehol sem tapasztalható jobban, mint

Kínában, ahol szeptemberben a becslések szerint 2 millió lakás építése állt le az ingatlanpiac lassulása miatt.

Kína, amely a két évvel ezelőtt kirobbant ingatlanszektor-válságból próbál kimászni, újra veszélyes vizekre evezett, miután a kormány pár hete engedélyezte az adósságban úszó ingatlanfejlesztő cégeknek, hogy még több hitelt vegyenek fel. Mindezt alig néhány hónappal azután, hogy a Nemzetközi Valutaalap figyelmeztetett, hogy a likviditáshiányban szenvedő kínai vállalatok körében fennáll a fizetésképtelenség kockázata, mivel nehezen tudják befejezni az építés alatt álló projekteket.

Egy 2020-as számítás szerint az ország GDP-jének a 29 százalékát az ingatlanipar adja, s a bedőlése nemcsak Kínát rántaná magával, hanem számtalan külföldi befektetést is, beleértve a nyugati luxusprojekteket és az afrikai fejlesztéseket is, ami a teljes nemzetközi ingatlanpiacon hullámokat fog verni.

Adam Tooze, a New York-i Columbia Egyetem professzora és a 2008-as gazdasági világválság kutatója szerint újra van okunk az aggodalomra:

„Az ingatlanpiac beszűkülése a recesszió egyik előfutára. Ez a legnagyobb eszközosztály, ráadásul a háztartások költségvetéséhez a hitelezésen keresztül közvetlenül kapcsolódik, ami befolyásolja a fogyasztásukat is. Mindent egybevetve jelenleg nagyon magas a recesszió kockázata.”