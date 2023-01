A McDonald’s újabb dolgokkal kísérletezik, a legfrissebb változás, egyelőre csak kísérleti jelleggel, a műanyag szívószálak eltűnésére reagál. A gyorsétteremlánc próbálkozott már papírból készült szívószálakkal, most pedig az Egyesült Államok néhány városában megpróbálkoznak az üdítős poharakra olyan fedőt rakni, amelyhez nem kell semmilyen toldalék.

Fotó: Shutterstock

A cég közleménye szerint azonban ez csak egy a csomagolás optimalizálását célzó törekvésekből, amelyekkel a vállalat harcba száll a hozzá köthető szemét csökkentéséért.

Az új megoldás lényege, hogy a pohárfedőn felnyitható lapot helyeznek el, így továbbra is elkerülhető lesz az italok kiöntése, miközben szívószál nélkül is kortyolhatunk a pohárból. A CNN leírása alapján a Starbucks alkalmaz hasonló eszközöket. Azok, akiknek például egészségi vagy más okból szükségük van a szívószálra, továbbra is kérhetnek a pultnál.

A gyorsétteremláncok különösen igyekeznek zöldebbé válni és kevesebb szemetet termelni, így megszabadulni a műanyagtól. A McDonald’s 2018-ban célul tűzte ki, hogy irodái és éttermei üvegházhatású gázkibocsátását 36 százalékkal csökkenti 2030-ra a 2015-ös bázishoz képest. 2021-ben a Happy Meal menühöz járó műanyag játékok egy részét papírra cserélték.