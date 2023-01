A francia Olympique Lyonnais új amerikai tulajdonosa SPAC-konstrukcióban vinné tőzsdére az Egyesült Államokban a focis érdekeltségeit. Ekkora üzletre még nem volt példa a futballbizniszben: a portfólió megcélzott értéke 1,2 milliárd dollár. A SPAC – special purpose acquisition company – gyakorlatilag üres vállalat, amely biankó cégként működik, egyedül arra várva, hogy lerövidítse a tőzsdére tartó cégek számára a nyilvános elsődleges kibocsátás hosszas és drága folyamatát. A folyamat vége, ha a SPAC fúzióra lép a céltársasággal, ezáltal megtöltik tartalommal.

A londoni bejegyzésű, de egy amerikai üzletember, John Textor tulajdonában lévő Eagle Football Holdings december végén fejezte be a francia bajnokság 9. helyén álló lyoni csapat felvásárlását – 800 millió eurót fizetett érte. Textor ezzel egész csinos portfóliót tudhat magáénak, amelyben szerepel

egy legendás brazil klub, a riói Botafogo

(amely 1977 októbere és 1978 júliusa között 42 meccsen keresztül maradt veretlen, és ez azóta is brazil rekord), egy második ligás belga csapat, az RWD Moenbeek, valamint egy 40 százalékos részesedés az angol Premier League-ben szereplő, a 12. helyen álló Crystal Palace-ban.

Az ügylet finanszírozásában részt vett az Ares Management nevű befektetési cég, valamint az Iconic Sports Management, egy amerikai befektetési alap, amely mögött olyan nevek állnak, mint a korábbi Goldman Sachs-bankár Edward Eisler, Jamie Dinan, aki az alapkezelői bizniszben volt aktív, valamint Alexander Knaster, aki a bankszakmában kereste meg vagyonát. Beszállt további egy londoni tanácsadó cég, a Tifosy Capital is 75 millió dollárral.

Az Iconicnak erős sportkötődései vannak, Dinan a Milwaukee Bucks amerikai profi kosárlabdacsapat társtulajdonosa, Knasternek pedig az olasz Pisa futballcsapatában van meghatározó tulajdonrésze.

A tervek szerint az Eagle Football egyesül az Iconic tulajdonában lévő, és a New York-i tőzsdére bevezetett Iconic Start Acquisiton Corp.-pal, egy SPAC vállalattal. A SPAC társaságokat üres cégként vezetik be a tőzsdére, megkönnyítve ezzel börzén kívüli vállalatok felvásárlását – tőzsdére vitelét. A tranzakcióra egyelőre nincs garancia, viszont a befektetők közötti megállapodás szerint az Eagle Football értéke 1,2 milliárd dollár lesz. A Financial Timesnak nyilatkozó forrás szerint a piaci feltételektől függően az idén szeretnék végrehajtani az ügyletet.

A 2020–2021-es időszakban a SPAC-ok aranykorukat élték, 952 ilyen társaság ment tőzsdére, csaknem 250 milliárd dollár tőkét gyűjtve. A piac aztán kiszerelmesedett a konstrukcióból,

tavaly mindössze 171 új SPAC-bevezetésre került sor, 16,2 milliárd dollár értékben.

Az elmúlt évekre jellemző roppant alacsony hozamkörnyezetben a dolláralapon befektetők – főleg az amerikaiak – egyre nagyobb fantáziát láttak a sportbizniszben, főleg az alulértékelt európai és dél-amerikai csapatok megvásárlásában. Így olyan tulajdonosi struktúrák jöttek létre, amelyekben egy-egy céghez több csapat vagy részesedés is tartozik. A Deloitte összesítése szerint nagyjából 70 körüli az idetartozó befektetési társaságok száma, viszont közülük az Eagle Football lenne az első, amely nyilvános céggé válna.

Az Iconic Sports Spac 2021 októberében ment tőzsdére, 345 millió dollár tőkét gyűjtve. A Lyon felvásárlását eredetileg tavaly júniusra tervezték, a tranzakció azonban megcsúszott, mert az eredetileg ebbe beszálló amerikai milliárdos,

Bill Foley úgy döntött, hogy inkább a Premier League-ben vitézkedő Bournemouth csapatát veszi meg.

Azóta egyébként Foley is csatlakozott a többcsapatos befektetőkhöz, részesedést szerzett a francia bajnokságban a 7. helyen álló Lorient-ben.