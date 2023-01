Az elemzők arra számítottak, hogy a harmadik negyedévi 3,2 százalékról 2,6 százalékra lassul 2022 végén az amerikai gazdaság évesített negyedévi növekedése, a csütörtökön közzétett adat 2,9 százalék, tehát beigazolódott, hogy a március óta folyó vehemens jegybanki kamatemelések hatására végül csak lelassított a lokomotív, és a következő útszakaszon akár a gazdasági visszaesés sem kizárható.

Túl azon, hogy a világ legnagyobb gazdaságának trendjei az egész glóbuszon körbe szoktak gyűrűzni, a most kijövő amerikai számcsokornak – és amit kiolvasnak belőle –, a pénzügyi piacokra is hatása van, és befolyásolhatják az idén nagy vágtában lévő forint viselkedését is, habár a héten az látszott, hogy nehéz az erősödő pályáról letéríteni.

Ha a gazdaság lassul, abból az következhet, hogy csökken a Federal Reserve étvágya a további kamatemelésekre, ami gyengíti a dollár támaszát. Amikor a dollár gyengül az euró ellenében, a papírforma szerint ez segíti a közép-európai devizákat, a forintnak pedig most jól jön minden támogatás, hiszen az év eleji vágta akár folytatható is, az euróval szembeni jelenlegi 387 forint közeli szintekről akár a 380 alatti zónába.

A várakozások, hogy lassul az amerikai gazdaság csakugyan új kilenchavi mélypontra lökték a dollárt az euró ellenében, 1,0923 környékére, igaz, hogy ezt követően némileg visszavonult. Az adatok közlése után tovább erősödött, 1,089-ig: ez az első reakció, mivel a gazdasági lassulás kisebb a vártnál.

Ilyenkor azonban egy időre fel szoktak bolydulni a piacok, és később látható csak az irány,

és a forintot nem is rengette meg ez az első izgalom. A „pecsétet” a Fed döntéshozói teszik fel iránymutatásukkal: a bank jövő szerdán dönt legközelebb a kamatokról. Ami a továbbra is kilenchónapos csúcs közelében kereskedő eurót illeti: ezt az Európai Központi Bank még elronthatja, ha netán „lebeszéli” a piacokat arról, hogy megőrzi a szigort és folytatja a kamatemeléseket. Ők egy nappal a Fed után döntenek a kamatokról.

Vegyesek a vélemények, a forint állja a sarat

A vártnál kisebb amerikai lassulás még mindig lassulás, és nem öli ki a recessziós félelmeket.

Arra számítok, hogy a GDP reálnövekedése az első fél évben negatívba fordul

– idézte a Wall Street Journal Bill Adamst, a Comerica Bank főközgazdászát.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint azonban az adatok megerősítik, hogy erős maradt Amerikában a belső kereslet. Ez rátehet a kamatemelési várakozásokra, de eközben a recesszió esélye csökkent: a piaci reakciók attól függnek majd, hogy a kettő közül ki mire helyezi a hangsúlyt. Kiss Péter szerint a részvénypiacok az év eleji nagy emelkedést követően inkább a kamatemelésre koncentrálnak majd, és ez „akár egy nagyobb részvényeladási hullámot is elindíthat a következő napokban”.

A bruttó hazai termék dinamikája természetesen csak egy tényező a Fed fő függvényében. Miközben az infláció már június óta lassul a négy évtizedes rekordmagas szintekről, még mindig jelentősen a 2 százalékos Fed-cél felett röpül, 6,5 százalékon, vannak jelei, hogy az amerikai fogyasztók visszafogják kiadásaikat, a munkaerőpiac azonban továbbra is nagyon erős: a szintén csütörtökön közölt heti adatokból például az látszott, hogy a vártnál majdnem húszezerrel kevesebb, 186 ezer új munkanélküli segély kérelmet nyújtottak be, ami április óta a legalacsonyabb. Van mit mérlegelnie tehát a Fednek, és a piaci szereplőknek.

A forint negyven perccel az adatok közlése után is erős maradt, az euró ellenében 287,5 környékén, és várja a következő tesztet: a Standard & Poor’s pénteken vizsgálja felül Magyarország hitelbesorolását.