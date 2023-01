Melyik most az égetőbb probléma: az energiaválság, amely egy üzemeltetési kérdés, vagy az elmaradó vendégforgalom okozta árbevétel-csökkenés?

Halmos Frank: Az energiaválság számunkra valóban inkább üzemeltetési – és hosszabb távon – stratégiai kérdés. Egyrészt optimalizálnunk kell az energiafelhasználást anélkül, hogy az csökkentené a vendégek komfortérzetét. A Covid után a gyógy-, illetve wellnesshotelek iránti kereslet gyorsan regenerálódott, sőt, a számokat tekintve erősödni tudott, hiszen az egészségmegőrzés kérdése mindenki számára fontossá vált. A legtöbb szállodában a költségek növekedését sikerült valamelyest kompenzálni a magasabb árak révén, de nyilván nem túl motiváló, ha a bevétel jelentős részét a három-ötszörösére nőtt energiaszámlák kiegyenlítésére kell fordítanunk. Az eddigi enyhe tél kicsit tompította ezt a hatást.

Halmos Frank Fotó: Ensana

Az orosz küldő piac kiesését át tudták-e venni más országok?

Az orosz gyógyvendégek jellemzően többet költöttek a helyben választott kiegészítő szolgáltatásokra, mint az egyéb országokból érkező vendégek – ez a bevételkiesés egyértelműen érezhető. Bár a konfliktus kirobbanása és a küldő piacról induló járatok kiesése óta szüneteltetjük az ottani tevékenységünket, megtartva a helyi kollégánkat,

az aktivitást a posztszovjet országok felé irányítottuk, ami igen sikeresnek bizonyult.

Több desztinációnk is közvetlen, vagy egy átszállással kényelmesen elérhető, így a térségből érkezők száma jelentősen nőtt az elmúlt év során. De nyilván nem pótolhatja a kieső orosz vendégek – korábban igen jelentős – részarányát.

A magas energiaköltségek miatt várhatók-e szállodabezárások?

Egy szálloda bezárása – még ha ideiglenes is – mindig a legutolsó megoldás, de néha elkerülhetetlen. A jelenlegi keresleti viszonyok alapján – óvatosan – azt nyilatkozhatom, hogy valószínűleg csak ideiglenes bezárásra kerül sor nálunk. Ez országonként általában egy-egy hotelt jelent, ahol a nyitvatartás jóval rosszabb döntés lenne, mint a rövid idejű bezárás.

A kollégáimmal egyetértve azért nem vagyok híve a bezárásnak, mert néha a hosszabb távú negatív hatás erősebb, mint a papíron kimutatható költségcsökkentés.

Olyan tényezők, mint a munkaerő demotivációja, bizonytalanságban tartása, esetleges elvesztése vagy a partnerek átszoktatása más szállodákba mind nagyon nehezen megjósolható vagy mérhető, de biztosan nem elhanyagolható tényező egy ilyen döntés során.

A szállodacsoport egységei több országban működnek, lehet-e egységes energiastratégiát alkalmazni, vagy ezek országonként eltérők?

A magyar, cseh, szlovák és román szállodák vonatkozásában a nehézségek hasonlók, bár a súlyuk néha jelentős eltérést mutat. Például a cseh és a szlovák hotelek gyakorlatilag egészségügyi szolgáltatóként végzik a tevékenységüket, ami az állami támogatások terén „előnyt” jelentett. A növekvő energiaárak hatásának mérséklése érdekében tett állami intézkedések nem teljesen kiforrottak még minden országban, de – a mi oldalunkról – a maximalizált ársapkák bejelentése után sikerült meghatároznunk az előttünk álló időszak stratégiáját. Ez az egyik oldalon olyan fejlesztések támogatása, amelyek a jelenlegi energiaárak mellett rövid megtérülési idővel kecsegtetnek, vagy bármilyen támogatási forrással kombinálva csak hosszabb távon térülnek meg, mégis kedvezően hatnak az eredményeinkre. Az energiagazdálkodással kapcsolatos fejlesztési törekvéseink is azt célozzák, hogy a különböző rendszereket összekapcsoljuk (például szállodaüzemeltetési, rendszerfelügyeleti eszközök integrálása, nagyobb infrastruktúra esetén a rendszerek harmonizálása).

A Grand Hotel Margitsziget is a csoport tagja Fotó: Ensana

Mit mutatnak az őszi-téli trendek a foglaltságot tekintve?

A foglaltság némely országban 10 százalék feletti növekedést mutat, amit egyrészt a nemzetközi piacok erősödése, továbbá az országon belüli utazók kereslete támogatott. Az ősz és a tél eddig várakozáson felül alakult, minden országban jelentősen túlléptük a tervezett bevételt, amit az erőteljes belföldi és nemzetközi kereslet generált. A decemberi eredmények ugyancsak örvendetes képet mutatnak, a hónap közel 20 százalékkal magasabb foglaltságot hozott, és az összes szállodánk telt házzal köszöntette az új évet. A 2022-es utolsó negyedév sikereit látva a terveinkben mindenképpen növekedést prognosztizálunk az idei évre.

A piacon sok változás zajlik, ennek lesznek vesztesei és győztesei. Ebben az időszakban terveznek a bővüléssel, vagy csak a meglevő krízis megoldására tudnak koncentrálni?

Sok versenytársunk esetén látjuk, hogy a kisebb méret miatt a problémák hatványozottan mutatkoznak. Egy kisebb szálloda költségei arányosan nagyobb mértékben sújtják a profitabilitást, aminek az esetek többségében a dolgozók is az áldozatai. Szeretnék abban bízni, hogy azokban az országokban, ahol már most is jelen vagyunk, tovább tudunk bővülni, ha kell, akár úgy, hogy a korábbi versenytársaink hoteleit üzemeltetjük. Emellett szeretnénk új desztinációkban is szállodákat működtetni, erőteljes érdeklődés mutatkozik olyan országokból, ahol a természeti erőforrások tekintetében óriási, szinte korlátlan potenciált látunk.

Minden szállodában a helyi gyógyforrásokra építenek Fotó: Ensana

Igaz-e az az állítás, hogy minél magasabb kategóriájú, annál könnyebben vészel át egy hotel egy nehezebb időszakot?

Értelemszerűen a magasabb árszínvonalból nézve nagyobb a mozgástér. Ha ez viszont azt jelenti, hogy a megfelelő volumen érdekében az árak csökkentése a stratégia, akkor az nagyon kedvezőtlen folyamatokat generál az alacsonyabb kategóriájú szállodákban, és egy ilyen hullámnak javarészt csak vesztesei vannak. A magasabb jövedelmű piaci szegmensre enyhébben hatnak a válságok, így az upscale, upper upscale szegmensben inkább hiszek a termék fejlesztésében, mint az árak csökkentése révén való versenyzésben. A gyógyturizmus célközönsége is másképpen reagál, ezt láthattuk a 2008-as gazdasági válság után is, amikor a gyógyszegmensben tudtuk a legtovább tartani a válság előtti vagy ahhoz közeli árakat. Ez volt nemzetközi tekintetben az a szegmens, amely a pandémia után a leggyorsabban indult újra növekedésnek.

Úgy tűnik, a gazdasági válságokból a turizmus viszonylag gyorsan kilábal. Mit mutatnak a 2023-as előrejelzések?

A jelenlegi foglalási állomány örvendetes képet mutat, előfoglalások tekintetében a legtöbb időszak biztató, de mivel a foglalások jelentős százaléka a vendégek utazását megelőző két-három hétben érkezik, ezért visszafogott optimizmussal várjuk a következő hónapokat. Jelentős mértékben növeltük bizonyos értékesítéssel és marketingtevékenységgel kapcsolatos költségeinket – ezt egyrészt a portfólió bővülése, másrészt a stratégiánk indokolja. A legfőbb cél, hogy a weboldalunk teljesítményét, eredményességét tovább növeljük. 2019-hez képest a weboldal által realizált bevétel 2022-ben (a sok nehézség ellenére) néhány országban több mint a duplájára nőtt. Ezt az örvendetes változást aktív online marketing kampányainkkal 2023-ban tovább kívánjuk fokozni. A közvetlen értékesítés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a meglévő partnereinkkel való együttműködésre, a további piacok felkutatása érdekében pedig a főbb, nemzetközi turisztikai vásárokon saját standdal fogunk megjelenni.

Az utóbbi időszakban egyre nagyobb a bérnyomás a dolgozók irányából: terveznek-e emelést, vagy az is nagy dolog, ha a jelenlegi munkaerőt tovább tudják foglalkoztatni?

Minden klaszterünkben jelentősebb bérfejlesztést hajtunk végre.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a jól képzett, motivált dolgozók szállodáink legnagyobb értékei, így a hosszú távú stratégia az, hogy a hotelek fejlesztése előtt ezen lesz a fő hangsúly.

A minimálbér hosszabb távon nem ösztönző egyetlen dolgozó számára sem, így mindig arra törekedtünk, hogy jelentősen e szint fölött tudjuk tartani a fizetéseket. Viszont bért csak megfelelő bevételek és felelős gazdálkodás mellett lehet fizetni, a szolgáltatások bővítése, fejlesztése révén ennek a lehetőségnek a megteremtése a vezetőség legfőbb felelőssége.

Az energiakrízis nem mehet a szolgáltatások színvonalának kárára. Fotó: Ensana

Az utóbbi években a munkaerőhiány okozta az egyik legnagyobb problémát a szektorban. Hogy látja, ez csökkent vagy akár meg is szűnt?

Rendkívül sok értékes kolléga hagyta el a szállodaipart, akik vélhetően már nem térnek vissza. A szektor felelőssége, hogy az elvesztett bizalmat, vonzerőt újraépítse, és amíg ez nem történik meg, addig más, kreatív megoldásokra van szükség. A konyhai személyzet vonatkozásában távoli országokból érkeznek hozzánk új kollégák, akiknek a legtöbb esetben szállást, nyelvtanfolyamot kell biztosítanunk. A jövőben várhatóan mi is rákényszerülünk akár a mesterséges intelligencián alapuló technológia vagy az automatizált eszközök használatára (például külföldi szállodákban speciális kezelőágy esetén). Viszont nehezen tudom elképzelni, hogy a gyógyszállodákban ezek az eszközök kiszorítanák a hagyományos, ember és ember között zajló interakciókat, miután ezek fontos részét képezik azoknak az egyedi, hatékony gyógyászati szolgáltatásoknak, amelyek ismerté tették az Ensana brandet.