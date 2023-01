A tömegközlekedési és autózási adatok alapján a kínai nagyvárosok lakosai örülnek a kormánypolitikai gyökeres változásnak és a váratlan nyitásnak. Annak alapján, amilyen hamar visszatértek az emberek az utcákra, a kínaiak március végére képesek lesznek együtt élni a koronavírus-járvánnyal, állítja Larry Hu, a Macquarie Group Limited ausztrál globális pénzügyi szolgáltató csoport vezető kínai közgazdásza, aki szerint a drámai fordulat ugyan súlyosabb gazdasági visszaeséssel jár rövid távon, viszont azt is jelenti, hogy gyorsabb lesz a talpra állás.

A kínaiak visszatértek az utcára.

Fotó: AFP



A Baidu adatai szerint a múlt hetihez képest jelentősen nőtt a közlekedési forgalom Pekingben, Sanghajban, Kantonban és a többi nagyvárosban is. Többek között megugrott a metrón utazók száma – bár így is még csak a kétharmada az egy évvel ezelőttinek. A Caixin Insight Group kínai kutatóintézet decemberi felmérése szerint a szolgáltatóipari vállalatok optimizmusa másfél éves csúcsra ugrott, az üzleti aktivitás 48 pontra emelkedett a hathavi mélypontot jelentő novemberi 46,7 pontról.

Sanghaji kutatók tanulmánya szerint

a nagyvárosok a múlt év végére túljutottak a legutóbbi járványhullámon, a vidéki részeken pedig január közepére érnek csúcsra.

Ha hinni lehet a csungkingi hatóságoknak, akkor a 31 millió lakosú városban például kedden már csak háromezren keresték fel az úgynevezett lázklinikákat, ami komoly javulás a március közepén mért harmincezerhez képest. A kevésbé fejlett vidéki területeken, távoli tartományokban azonban komoly veszélyben vannak az idősek és a fokozottan veszélyeztetettek, mert nincs elég gyógyszer és intenzív ágy. A helyzet ráadásul jelentősen romolhat a január 21-én kezdődő holdújévi ünnep alatt, amikor hagyományosan több száz millióan kelnek útra.

A sok beteg miatt nem tudják teljesíteni a gyárak a megrendeléseket.

Fotó: Getty Images

Napi fertőzési adatokat a kínaiak december óta nem hoznak nyilvánosságra, a CNBC ellátási láncokat figyelő hőtérképe szerint azonban az esetek megugrása hatással van a feldolgozóipari megrendelések teljesítésére. A sok beteg miatt a gyárak még úgy is képtelenek a megrendelések teljesítésére, hogy például az Egyesült Államokból érkezők negyven százalékkal visszaestek a kereslethiány miatt, számolt be a portál.

„Mivel a munkaerő fele vagy akár háromnegyede fertőzött, és nem tud dolgozni, sok kínai gyártó nem képes megfelelően működni, az optimálisnál kevesebbet termel”

– idézték a hongkongi székhelyű HLS hajózási cég ügyfeleknek írt elemzését. Eszerint ez a jelenség a konténerfelvételt, -rakodást és -szállítást is érinti. „A holdújév után nagyon gyenge volumenre számítunk, mivel sok gyár lassította a termelést a növekvő fertőzésszám miatt, és kénytelenek törölni vagy elhalasztani a január második felére és február elejére vonatkozó szállításfoglalásokat” – összegeztek.

Az idősek még aggódnak, így sok a futárok dolga.

Fotó: Andy Wong / MTI / EPA

A tanulmány szerint a járvány miatt három fő kikötőben érzékelhetők az ellátási zavarok.

Közéjük tartozik a világ legnagyobb konténerkikötője, a sanghaji, ahol egyre nő a lemondások száma, mivel a gyárak egyszerűen képtelenek működni a sok beteg miatt.

Ugyanez a helyzet a világ negyedik legnagyobb konténerkikötőjében, a sencseniben is, a világ hatodik legnagyobb kikötője, a csingtaói pedig azt jelentette, hogy a környékbeli gyárak csupán a munkaerő negyedével dolgoznak, így képtelenek biztosítani a normális termelést. Maguk a kikötők is munkaerőgondokkal küzdenek, a lemondások ellenére Sanghajban, Ningpóban és Csingtaóban is nőtt a lemaradás.

Ezek az adatok tükrözik a szemtanúk beszámolóit, de éles ellentétben állnak a kínai állami sajtó jelentéseivel, amelyek igyekeznek megnyugtatni a közvéleményt arról, hogy ellenőrzés alatt tartják a járványt. „A gyáripari megrendelések 30-40 százalékkal visszaestek, így azt hihetnénk, hogy ez segít teljesíteni ezeket. Ez azonban nem így történik az ország bizonyos területein, ami aggasztó. Ráadásul figyelembe kell venni, hogy

a holdújév után újabb járványhullám jön,

így az első negyedév nagy kihívást jelent majd” – nyilatkozta a CNBC-nek Alan Baer, az OL USA szállítási szolgáltató vezérigazgatója.