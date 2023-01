Az elmúlt öt év legnagyobb profitnövekedésére számíthatnak a kínai vállalatok a gazdasági nyitásnak köszönhetően. A Refinitive IBES adatai szerint a nagy és közepes kapitalizációjú cégek nyeresége az idén 16,2 százalékkal ugrik meg, ami a legnagyobb arányú emelkedés lesz 2017 óta. Az elemzés azokra a vállalatokra vonatkozik, amelyeknek a piaci kapitalizációja eléri az egymilliárd dollárt. (Egy dollár 365,2 forint.)

Az e-kereskedőknek is jó évük lesz.

A járványkorlátozások váratlan decemberi feloldása erősíti az optimizmust, hogy gyorsan talpra áll a világ második legnagyobb, 17 ezer milliárd dolláros gazdasága, a nyitás elsősorban a fogyasztási és turisztikai szektorokra lesz jelentős pozitív hatással. A Reuters elemzése is ezt támasztja alá, eszerint a közüzemi szolgáltatások, az alapvető fogyasztási cikkek és a lakossági fogyasztási cikkek ágazatai állnak várhatóan a növekedés élére, 34,5, 33,5, illetve 27,8 százalékosra becsült profitnemelkedéssel.

Nem panaszkodhat majd azonban a techszektor sem, ahol a nyereség a tavalyi 9,4 százalék után az idén várhatóan 27 százalékkal növekszik, az ingatlanágazatban pedig 9,4 százalékos emelkedésre számítanak a tavalyi 4,9 százalékos visszaesés után. A JD.com e-kereskedelmi vállalat profitja az előrejelzés szerint 28,8, az Alibaba csoporté pedig 18,3 százalékkal emelkedik, és a tavalyi visszaesés után 2023-ban 19 százalék körül nő majd a Tencent nyeresége is.

Arra számítunk, hogy Kína a vártnál gyorsabb újranyitásnak, a folytatódó politikai támogatásnak és az erősebb nyereségnövekedés lehetőségének köszönhetően felül fogja múlni növekedésben Japánon kívül egész Ázsiát,

írta jegyzetében Mark Haefele, a UBS Global Wealth Management befektetési igazgatója. Gita Gopinath, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgató-helyettese a héten Davosban úgy vélekedett, hogy a második negyedévtől kezdve gyorsul fel jelentősen a kínai gazdasági növekedés.

Százmilliók kelnek útra – és viszik magukkal a koronavírust.

Erre számítanak a külföldi befektetők is, amit jól mutat, hogy a zéró tolerancia politikájának megszüntetése után három hét alatt nagyobb értékben vásároltak kínai kötvényeket és részvényeket, mint előtte az egész évben.

Sok függ természetesen a járványhelyzet alakulásától, de a közegészségügyi hatóságok szerint

az intenzív osztályi ápolásra szoruló koronavírus-fertőzöttek száma elérte a csúcsot, 40 százalékkal csökkent az egy héttel korábbihoz képest.

Hivatalos adatok szerint hatvanezer áldozatot követelt a járvány december 8. és január 12. között, a statisztikák azonban csak a kórházban elhunytak számát rögzítik, és néhány orvos állítja, hogy nem tanácsos a koronavírus-fertőzést feltüntetni a halál okaként a halotti bizonyítványokon.

A holdújévi ünnepek miatt pedig százmilliók kelnek útra, hogy három év után először meglátogassák a családjukat, ami elkerülhetetlenül újabb járványgócok kialakulásához vezet majd az egyébként is rosszabb egészségügyi ellátású vidéki területeken. A brit központú Airfinity közegészségügyi adatelemző előrejelzése szerint az utazások következtében akár napi 36 ezer halálos áldozat is lehet, más szakértők arra számítanak, hogy az elhunytak száma az idén meghaladhatja az egymilliót.

A holdújévi ünnepek felfuttatják a kiskereskedelmet.

Aggodalmát fejezte ki a héten Hszi Csin-ping elnök is azzal kapcsolatban, hogyan birkóznak meg majd a vidéki közegészségügyi intézmények az egyre több beteggel. „Még mindig nagy nyomás hárul a járványmegelőzésre és ellenőrzésre, de már látszik a fény az alagút végén, győzelmet arat a kitartás” – fogalmazott az állami CCTV által közvetített ünnepi üzenetében. „Leginkább a vidéki területek és a gazdák miatt aggódom. A vidéki területeken viszonylag gyengék az egészségügyi létesítmények, így a megelőzés nehéz, a munka fáradságos” – mondta az elnök, hozzátéve, hogy az idősek kiemelt prioritást élveznek.

A kínai gyógyszergyártók megháromszorozták a kapacitásukat, hogy kielégítsék a lázcsillapító és köhögés elleni szerek iránti növekvő keresletet. Már elérhető a Pfizer Paxlovid nevű vírusellenes gyógyszere is, bár médiabeszámolók szerint hivatalos csatornákon keresztül nehéz beszerezni. A használati engedélyt megkapta a Merck Molnupiravirja is, a Moderna pedig élénk tárgyalásokat folytat vakcina szállításáról Kínába, mondta el a Reutersnek Stephane Bancel, az amerikai cég vezérigazgatója. A modern nyugati oltóanyagokhoz azonban egyelőre csak külföldön juthatnak hozzá a kínaiak.