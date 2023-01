Tavaly éves bázison 13 százalékkal csökkentek a kínai okostelefon-eladások az International Data Corporation (IDC) piackutató cég adatai szerint. Az év folyamán 286 millió készüléket értékesítettek a 2021-es 329 millió után – ez a legalacsonyabb szám 2013 óta, és első alkalommal esett 300 millió alá.

A Honornak sikerült növelnie az eladásait.

Fotó: Guo Linlin / VCG via Getty Images



Az Android alapú készülékeket gyártó Vivo teljesített a legjobban, a piaci részesedése elérte a 18,6 százalékot, de az eladásai így is 25,1 százalékkal estek vissza az előző évihez képest. A Honor végzett a második helyen, a cégnek alacsony bázisról ugyan, de sikerült 34 százalékkal növelni az eladásait.

Az Apple lett a harmadik, holtversenyben az Oppóval. Az amerikai cég eladásai éves bázison 4,4 százalékkal csökkentek, de a Reuters értékelése szerint ez még így is jó teljesítmény a romló piaci helyzetben. A negyedik negyedévben ugyan az Apple értékesítette a legtöbb készüléket, az iPhone-eladások így is visszaestek az ellátási problémák miatt, amelyeket a Foxconn gyárában kitört munkáslázadások okoztak.

Kína követi a nemzetközi trendeket, globálisan visszaesett az okostelefonok forgalma.

Fotó: Song Yu / VCG via Getty Images



Bár a szigorú zéró tolerancia politikáját decemberben váratlanul felszámolták Kínában, az éves forgalom szempontjából ez a lépés már későn jött. A koronavírus-korlátozások és az újabb járványhullám 2022-ben megtépázta a világ második legnagyobb gazdaságát, a GDP bővülése jelentősen lassult az év végén. Egyelőre még azt sem tudni, hogy a nyitás felpörgeti-e a fogyasztást a járvány előtti szintre.

Az okostelefon-piacon egyébként a visszaeséssel Kína a nemzetközi trendet követi, a szektor teljesítménye globálisan csökkent. Ugyancsak az IDC adatai szerint az eladások száma 1,2 milliárd darabra, 2013 óta a legalacsonyabb szintre zuhant, ami éves bázison 11 százalékos csökkenést jelent.