Az Eurostat adatai szerint az uniós országok közül Horvátországban az egyik legmagasabb a krónikus, azon belül is a szív és érrendszeri betegségekkel küszködő emberek aránya. Az egészségügyi tárca ezért még tavaly úgy döntött, hogy 2023-ban egy átfogó kivizsgálási programot indít a lakosság körében, hiszen a legtöbb betegség könnyebben kezelhető, ha azokat időben diagnosztizálják.

Fotó: Shutterstock

A szűrővizsgálatokon való részvételt a tervek szerint minden állampolgárnak kötelezővé teszik. A program márciusban indul, először Zadar és Verőce-Drávamente megyében, majd az ottani tapasztalatokat felhasználva őszre kiterjesztik az egész országra. Az elképzelések szerint a páciensek korosztályuktól függően évente vagy kétévente egy alkalommal, előre meghatározott időpontban érkeznek majd a vizsgálatokra, melyek időtartama személyenként mindössze néhány óra lesz.

A vizsgálatok zömét a központi kórházakban végzik el, de szűrőbuszokat is indítanak majd azokra a helyekre, ahol ez szükséges. Az, hogy egy kivizsgálás mit tartalmaz nagyban függ a vizsgálandó személyek életkorától és kórtörténetétől is. A fiatalok számára például csak általános egészségügyi ellenőrzést írnak elő, 40 év felett pedig már a komolyabb betegségek jeleit is figyelik az orvosok.

A kötelező egészségügyi vizsgálatok költségeit a társadalombiztosító fedezi

, arról viszont egyelőre nincs hír, hogy mi lesz azokkal, akiknek semmilyen egészségügyi biztosításuk nincs. A témával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy bár az illetékes minisztérium általánosságban kötelező szűrővizsgálatokról beszél, azokon még sem muszáj mindenkinek részt venni. Azonban azoknak, akik megtagadják az ingyenes orvosi ellenőrzéseket a társadalombiztosító egyfajta büntetésként magasabb díjat számol fel.

Vili Beros egészségügyi miniszter egy a Jutarnji list újságnak adott interjúban elmondta, hogy a céljuk az, hogy minden lakost kivizsgáljanak, ezért a vizsgálatokon való részvételre a munkáltatóknak szabadnapot kell majd biztosítaniuk az alkalmazottiak számára. Az interjúban a tárcavezető arról is beszélt, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a gyerekek egészséges életmódra nevelésére is ezért ezen e téren változások várhatóak az óvodákban és az iskolákban is. Erre azért is szükség van, mert Horvátországban általánosságban elmondható, hogy rossz a lakosság egészsége,