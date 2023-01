A december óta tartó extrém időjárás hó- és szélvihart, áradást, földcsuszamlásokat és víznyelőket okoz Kaliforniában, ahol általában a szárazság és az erdőtüzek okozzák a legnagyobb károkat. Az éghajlatváltozás felkészületlenül érte lakosságot és a katasztrófaelhárítókat is, emiatt az Egyesült Államok több gazdasági központja is veszélybe került – írta a Bloomberg.

Fotó: Josh Edelson / AFP

A Salinas folyó áradása elvágta a szárazföldtől a Monterey-félszigetet, Sacramentóban a heves szelek villanyvezetékeket döntöttek le, Fresnóban egy hegyoldal omlott az autópályára. A több hete tomboló kíméletlen viharok sorozata Kalifornia egyetlen részét sem hagyta érintetlenül.

Szakértők szerint a viharok által okozott károk összességében meghaladhatják az egymilliárd dollárt – ez baljós kezdete az új évnek, különösen azért, mert a meteorológiai intézetek szerint 2022 már így is az egyik legrosszabb év volt az USA-ban az éghajlati katasztrófák szempontjából.

A kaliforniai ítéletidő rövid szüneteiben a tűzoltóknak embereket kell menteniük és több ezer kidőlt fát kell eltakarítaniuk, a szakemberek megállás nélkül dolgoznak a gátak és az utak karbantartásán, a lakosság pedig próbálja követni az evakuációs parancsokat, mielőtt az erős csapadék ezt újra lehetetlenné tenné. A szinte folyamatos esőzés csak tovább fokozza a hatásokat: a felázott talaj és a megduzzadt patakok egyre kevesebb vizet tudnak befogadni, ami tovább növeli az áradás kockázatát.

Ez pedig nemcsak a kisebb, védelem nélküli közösségeket érinti, hanem a legnagyobb városokat is, amelyek nem képesek megbirkózni a történelmi esőzéssel. A Los Angeles-i betondzsungel egyébként is érzékeny a sok csapadékra, ám a metropolisz általában szürke, kiszáradt folyója most egy tomboló csatornává vált, a külvárosban pedig több helyen is megnyílt a föld, a víznyelőkbe pedig autók és emberek zuhantak bele.

A San Francisco-öböl mentén és a Szilícium-völgyben is állt a víz az utakon, ami leállította a közlekedést, áramkimaradást okozott, és rengeteg háztartást sodort veszélybe.

Az USA legnagyobb technológiai központjában felfoghatatlan károk keletkezhetnek, ha az időjárás nem javul – a meteorológusok szerint azonban még koránt sincs vége az ítéletidőnek.

Fotó: Robyn Beck

Az ünnepek alatt az Egyesült Államok egész területén extrém időjárást tapasztaltak – hirtelen fagy, hurrikánszerű hóviharok, tornádók, szélsőségesen ingadozó hőmérséklet –, de kevés helyet sújtott annyira a változó éghajlat az elmúlt hetekben, mint Kaliforniát.

A nyugati állam megszokott időjárása tovább növeli a katasztrófák esélyét, ugyanis a föld különösen sebezhető azokon a területeken, amelyeket aszály vagy erdőtüzek perzseltek fel, olyan sebeket hagyva maguk után a talaj szerkezetében, amelyek földcsuszamlásokat és víznyelőket idézhetnek elő.

Kalifornia gondjai ezzel nem érnek véget, ugyanis a szárazságnak a ritka bő csapadékhullás nem fog véget vetni.

A klímaváltozás miatt a térség gyakorlatilag az esős évszakát éli, és évek óta megfigyelhető, hogy a nyári aszályra a rövid téli viharok nem lesznek nagy hatással. Arról nem is beszélve, hogy a kiépített, lebetonozott nagyvárosok, mint például Los Angeles, az áradások elkerülésére építették ki a csatornarendszerüket, de a most leesett vízmennyiségből szinte semmit nem tudnak összegyűjteni.