Egyre nagyobb terhet jelent az ukrajnai háború Oroszország gazdaságának. Ezt mutatja, hogy Mihail Misusztyin miniszterelnök magasabb osztalékot vár el az állami vállalatoktól, a műtrágya- és széntermelőket pedig egyszeri hozzájárulásra kötelezi.

Az orosz költségvetés egyre jobban megérzi a háború és a nyugati szankciók hatását. A szénbányász cégek elvonásai is emelkednek.

Fotó: Shutterstock

A bevételnövelésen túl

175 milliárd rubelt szánnak 100 ezer ember áttelepítésére az ukrajnai Herszonból Oroszországba.

– áll a Bloomberg birtokába jutott 2022 december közepén kelt iratban. A herszoni régiót az orosz erők rövid ideig uralták, mielőtt azt az ukránok visszafoglalták.

Még nincs döntés a beszedni kívánt összegekről, mivel azok a költségvetés év elejei állapotától függenek. Mindenesetre a hírügynökség információi szerint

az állami cégek nettó nyereségének több mint felét elvennék osztalék formájában.

A kormány eddig nem kommentálta az értesülést.

Vlagyimir Putyin korábban megígérte, hogy a kiadások két prioritása a háborús és a szociális költségek lesznek, ami azt jelenti, hogy a többi szektortól forrásokat vonnak el.

Misusztyin utasítása legalább 150 milliárd rubel megszorítást is tartalmaz a kiadások optimalizálására.

Ez azonban nem biztos, hogy elég lesz.

Borítékolható, hogy a költségvetési hiány a következő években is emelkedik, a nyersanyagbevételek csökkennek és mivel Oroszország a nemzetközi hitelpiacokhoz nem fordulhat, egyre sürgetőbbé válik a finanszírozás más területekről.

A kiadások tavaly elérhették a 30 ezermilliárd rubelt, ami az eredetileg tervezettet 27 százalékkal haladta meg.

Az elmúlt év harmadik negyedévében a bevételek zuhantak, miután Oroszország leállította az Európába irányuló gázszállítások nagy részét és az energiaárak is csökkentek. A pénzügyminisztérium korábban 2022-re 0,9 százalékos hiánnyal számolt. A kormány most már a tavalyira és a 2023-as évre is 2 százalékot vár.