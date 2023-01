Fél éven belül befejezheti inflációellenes küzdelmét az Európai Központi Bank (EKB), sőt a Bloomberg elemzői konszenzusa szerint júliusban már kamatot is csökkenthetnek Frankfurtban.

Az EKB frankfurti székháza, ahol az euró történetét írják.

Fotó: Boris Roessler / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A várakozások szerint a jelenleg 2 százalékon álló irányadó kamat három lépésben 3,25 százalékra emelkedik. Februárban és márciusban két 50 bázispontos szigorítás jöhet, majd májusban vagy júniusban egy 25 bázispontos lépéssel fejeződhet be a ciklus. A felmérés szerint a harmadik negyedévben már meg is érkezhet az első, szintén 25 bázispontos kamatcsökkentés is.

Ennek alapján a piac által várt forgatókönyv drasztikusan különbözik az EKB által eddig kommunikáltaktól. A jegybankárok pont az infláció letörése melletti elkötelezettségüket hangsúlyozzák. Az eurózónában a fogyasztói árak növekedési üteme lassul, így a döntéshozók egyre inkább a maginflációra összpontosítanak. Ez utóbbi viszont emelkedik, az árakban csak késéssel jelenik meg az emelkedő energiaárak és a bérek hatása. Decemberben 9,2 százalékra mérséklődött az infláció az októberi 10,6 százalékos csúcsról, viszont a maginfláció tovább nőtt, ezúttal 5,2 százalékra.

Amíg a maginfláció nem tetőzik, nem változik az elkötelezettségünk

– hangsúlyozta a múlt héten Robert Holzmann, az osztrák jegybank elnöke.

A volatilisan változó árú tételek (például az energia vagy az élelmiszerek) nélkül számolt maginfláció az elemzői konszenzus szerint az idei első negyedévben tetőzik, majd az év utolsó három hónapjára már 3,5 százalékig csökken. Ugyanezen időtávon az infláció 8,5 százalékról 3,7 százalékig süllyed az elemzői várakozások szerint.