Hatalmas üzletnek tűnt a kannabisz az óceánon túl, hiszen megállíthatatlannak látszott a folyamat, hogy egyre több amerikai tagállamban válik legálissá a használata. A fűtermelők azonban nagyot csalódtak, és sorban adják be a kulcsot. Többek közt a visszaesés miatt, amiért részben a háború felpörgette infláció felel: Putyinék odalőttek még a fűnek is. Az amerikai polgár most másra tartogatja a pénzét.

Fotó: Beata Zawrzel / AFP

A kannabiszüzlet nemcsak a fű, hanem ahol „kifinomult” piac született, a termékek egész skálája, köztük a kannabiszolaj, akár kapszula formájában. Van a világban, ahol csak orvosi használatra engedélyezik a kannabisz termékeket, az Egyesült Államokban azonban évek-évtizedek óta óta politikai ügy, hogy kiterjesszék a személyes használat és kannabisztartás engedélyezését a büntetése helyett – illetve ellenálljanak ennek.

A legalizáló úthenger tavaly is továbbhaladt az amerikai államokban (az év végén már 21-ben volt legális a kannabisz), mégis elromlott a helyzet, és egyszerre csak megtelt a piac, pedig korábban, a letűnni látszó a hőskorban a kannabisz biztos üzlet volt.

Bárki jöhetett, és pénzt csinálhatott ebben a bizniszben, és láthattunk embereket egyik napról a másikra milliomossá válni

– idézte a Washington Post Brian Lewandowskit, a University of Colorado egyik kutatásvezetőjét.

A fordulópontot a múlt év hozta.

2022 volt az első év, amikor bármelyik tagállamban is csökkent az adóbevétel a kannabiszeladásokból, és az öt ezt tapasztaló tagállam a fűnek már viszonylag „érett” piaca volt, egy szeptemberi jelentés szerint. Coloradóban 23 százalékkal esett vissza éves összehasonlításban a kannabisz kiskereskedelmi ára, Kaliforniában is csökkent az adóbevétel, és Oregonban az egész év folyamán hanyatlottak a nagykereskedelmi árak.

Fotó: Robyn Beck / AFP

A Kaliforniai Egyetemen külön kannabiszgazdasági csoport működik, ennek az igazgatója, Robin Goldstein a következőképp magyarázta a klimaxot a lapnak:

„Ez a túl nagy termelés és az eső árak kombinációja”.

A „zöldláz” (green rush) – ahogy a kannabisz hódító útját emlegetik Amerikában –, mégse lett az aranylázhoz hasonlatossá.

De hogy lehet, hogy miközben az Egyesült Államokban négy évtizedes csúcsra ugrott az infláció, és szinte mindennek az ára emelkedett, pont a liberális médiában ünnepelt kannabisz ára fordult élesen az ellenkező irányba?

A pandémia idején még jó volt

A magyarázat abban rejlik, hogy – miközben rengetegen vetették rá magukat a kiválónak ígérkező termelésre, és megjelentek a hatékonyabb módszereket bevezető nagyok is –, nagy drágulás idején, különösen ha a gazdasági kilátások romlanak, a fogyasztók a legszükségesebb termékek vásárlására szorítkoznak. A marihuanát úgy tűnik, nem ezek közé tartozónak vélik.

A pandémia, a munkahelyektől való távolmaradás időszakában pedig még jó volt: az eladások szárnyaltak. Tavaly azonban már másképpen volt, Kaliforniában például, a kannabisz legnagyobb piacán, 10 százalékkal esett a kiskereskedelmi ár, miközben a fogyasztási áruk átlagosan pont ekörüli mértékben drágultak.

Sok termelő most – miután már szinte semmi profitjuk nem maradt–- visszafogják az aktivitásukat, vagy ott is hagyják az üzletet, mint az aranyásó a reménytelen telért. „Masszív csődöknek vagyunk tanúi – idézte a lap Josh Keatst, egy termelőt az észak-kaliforniai Smaragdháromszögből – különösen a nyugati parton.”

A cikkből kiderül az is, milyen problémák megoldásától várják, hogy újra kizöldülhet a fű.

Egyrészt, szövetségi szinten a kannabisz még mindig nem legalizált, és ez egymást kaotikusan átfedő jogszabályok labirintusát jelenti az üzletág számára. Másrészt a kistermelők nem élveznek a más üzletágakban létező adókedvezményeket, és az államiak mellé sokhelyütt helyi adókat is kivetnek rájuk.

Ugyanakkor még most is sokan gondolják, hogy a „zöldláz” nem ért véget, és a fűbiznisz még mindig vonzza az új vállalkozókat Amerikában. Dől a befektetés, Las Vegasban – és tágabban Nevada államban például hatalmas értékű beruházásokkal kannabiszbárokat akarnak létrehozni, amelyekben fű lesz, alkohol nem.

Egyébként – ezt a már idézett Keats mondja – egy fontnyi szabadban termesztett marihuána 15 éve 3500 dollárt is ért, majd az ár – egy ideiglenes zuhanás után 2017-ben – évekre 1200–1600 dollár között stabilizálódott. Ma ennek kevesebb, mint a fele.