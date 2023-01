Úgy látszik, fellélegezhetnek a finnek, legalábbis eddig nem igazolódott be a félelmük, nem tapasztaltak áramkimaradásokat. Sőt, a spórolást annyira szigorúan vették, hogy augusztus óta minden hónapban egyre nagyobb arányú megtakarítást értek el, még úgy is, hogy az adatokat a hőmérséklet-különbségekkel korrigálták, hogy összevethetők legyenek. Legalábbis a Fingrid Oyj, az ország hálózatirányítójának becslése szerint a finnek a téli mínuszok ellenére is egyre több energiát takarítanak meg.

Decemberben a megtakarítás már elérte a 10 százalékot az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest. A sorozatban egyre nagyobb arányban csökkenő villamosenergia-felhasználás pedig a fagyos hőmérséklettől függetlenül folytatódott.

Szeles időszakokban Finnország a legtöbb energiát szélerőművekből nyeri, de a hidegebb napokon általában szélcsend van. Mivel az ország nem rendelkezik fosszilis nyersanyagokkal, az energiafogyasztás egy részét orosz importból fedezték, ami azonban májusban megszűnt. A finnek tehát úgy vágtak neki a télnek, hogy számításuk szerint bármikor és bárhol előfordulhat áramkimaradás. Ezért talán furcsának tűnhet, hogy az aggodalmak ellenére a finnek májusban felmondták egy új atomerőmű megépítését.

A kormány októberben kampányt indított az áramfogyasztás csökkentésére és arra, hogy az emberek inkább csúcsidőn kívülre időzítsék az energiaigényes háztartási munkát. Ez azért is volt fontos, mert szeptemberben sokadjára állt le az Olkiluoto 3.-as reaktor üzembe helyezésének folyamata. Európa legnagyobb és legújabb atomreaktorát, az ország nyugati részén található 1600 megawattos áramtermelő egységet eredetileg 2009-ben akarták átadni. Most úgy tűnik, hogy ezt nőnapon tudják megtenni – írta a Bloomberg.