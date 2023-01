A Jumbo holland szupermarketlánc lassú kasszák, más néven fecsegős pénztárak megnyitásával vette ki a részét a magányosság elleni küzdelemből. Az áruházlánc 2022-ben 200 ilyet létesített országszerte – számolt be róla az NL Times.

Beszélgetős pénztárakkal harcol a társadalmi magány ellen a kiskereskedelmi lánc.

Fotó: Bas Czerwinski / AFP

Az új, fecsegős pénztárak kifejezetten azokat a vásárlókat célozzák meg, akik szívesen beszélgetnek a pénztárnál akár a pénztárossal, akár a többi sorban állóval – ismertette a szupermarketlánc.

A beszélgetős kassza ötlete nem új keletű, az elsőt 2019 nyarán, még a koronavírus-járvány előtt megnyitották. A Jumbo szerint ez a megoldás nagy siker aratott, ezért döntöttek a bővítés mellett. A kasszák számának növelésekor tudatosan olyan területekre összpontosítottak, ahol a magány mint probléma, koncentráltabban van jelen.

Hollandiában a magány régóta probléma, és ezt a pandémia, valamint az azzal járó korlátozások, a bezártság tovább fokozott.

A Maastrichti Egyetem kutatásának eredményeiből kiderült, hogy

a súlyos magányosság éves szinten 2 milliárd euróba kerül a holland társadalomnak különféle egészségügyi többletellátás formájában.

A felmérésből kiderült, hogy a lakosság csaknem tizede érzi magát nagyon magányosnak, és körülbelül 40 százalékuk érzi valamilyen mértékben magányosnak magát.

Hasonló üzleti modellről számolt be a Vakmajom Facebook-oldal is. Bejegyzésük alapján spanyolországi piacokon is megfigyelhető a hollandiai fecsegős pénztárakhoz hasonló megoldás.