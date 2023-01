Rekordot ért el a dubaji ingatlanpiac, miután a szankciók elől az országba menekülő gazdag oroszok vevőként is bejelentkeztek – írja a Bloomberg. A Betterhomes szerint tavaly több mint 86 ezer adásvételt regisztráltak, ami bőven meghaladta a korábbi, 2009-es, kereken 80 ezres tranzakciószámot.

Nagyjából 208 milliárd dirham (56 milliárd dollár) értékben kötöttek üzletet, ami 80 százalékkal szárnyalta túl a 2021-es adatot.

Az árak emelkedése viszont 11 százalékra lassult az egy évvel korábbi 21 százalékról. A számok tehát azt bizonyítják, hogy a dubaji ingatanpiac szembemegy az uralkodó trenddel, ami az zárak eséséről szól.

Az oroszok mellett az arab országban az árakat és a bérleti díjakat az ázsiai szigorú zárlatok elől menekülő bankárok, az izraeli befektetők, a kriptomilliomosok és a fedezeti alapok vezetői is fellendítették,

ugyanis a város időben enyhítette a korlátozásokat, és liberalizálta az ingatlanszerzésre vonatkozó törvényeket.

Úgy veszik az ingatlanokat, mint a cukrot

Nem is prémium, hanem full-luxus

Nemcsak a tranzakciók száma és értéke döntött csúcsot, hanem az ultra-prime, azaz a legalább 10 millió dollárt érő ingatlanok adásvétele is. A Knight Frank ingatlantanácsadó szerint így a luxusvásárlások száma több mint a duplájára nőtt 2021-hez képest. Érdekesség, hogy maga az ingatlanszektor a gazdaság körülbelül egyharmadát adja Dubajban.

Fotó: AFP

Nemcsak oroszok

Domináns szereplők az ingatlanpiacon az európaiak is,

az első öt helyet az öreg kontinensről származó vevők folalják el. A dobogó legfelső fokán britek állnak, őket az olaszok, majd a franciák követik a sorban. A kínaiak kiestek az első ötből, gyaníthatóan azért, mert Peking szigorú Covid-politikája korlátozta az utazásokat is. A Betterhomes a kínaiak kirobbanó vásárlókedvére számít a zéró-Covid-politika feladásának folyományaként.

A felfokozott érdeklődésre utal az is, hogy 80 százalékkal nőtt a tervezőasztalról eladott ingatlanok mennyisége. Ez persze a fejlesztőknek is kedvező, de az építéskor az új tulajdonosnak is több lehetősége van beleszólni álmai otthonának kialakításába.

A Betterhomes igazgatója alapvetően optimista. Richard Waind azt mondta,