Szeverszk bekerítésére készül az orosz hadsereg.

Egy óvoda mellé zuhant az ukrán belügyminisztert szállító helikopter, sok a halott Óvoda mellett csapódott be egy helikopter a kijevi régióban található Brovariban. A gép az ukrán belügyminisztert, Denisz Monasztirszkijt szállította. A hírek szerint a tárcavezető helyettese és a minisztérium államtitkára is a helikopteren utazott, mind meghaltak. Egyelőre 16 áldozatról tudni, a politikusok mellett több gyermek is életét vesztette. Azt nem tudni, hogy a helikopter mitől zuhant le.