A labdarúgó-aréna megépítése a gazdasági nehézségek ellenére nem tartozik a veszélyeztetett beruházások közé, ezt többször is nyilatkozta már az államelnök. Aleksandar Vucic a Happy televízióban ismét beszélt a nagyberuházásról, amelynek megvalósítására az idei költségvetésben 350 millió eurónak megfelelő összeget különítettek el. Ezúttal is hangsúlyozta, hogy a stadion az egyik legszebb és legkorszerűbb lesz a világon, és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) legtöbb szabványának is megfelel majd.

A tervek szerint mintegy 55-60 ezer férőhelyesre tervezik a sportlétesítményt, amelynek eredetileg 250 millió euróban határozták meg az építési költségét, de időközben ez 350 millióra nőtt, mivel az alapanyagoktól kezdve minden megdrágult Szerbiában is.

A szerb elnök a Happy Televízióban felvételek segítségével megmutatta, milyen lesz a nemzeti stadion, amely megfelel majd a legmagasabb nemzetközi elvárásoknak. Arra is kitért, hogy ugyanaz a cég lesz a kivitelező, amelyik korábban három katari stadiont is megépített. Véleménye szerint azonban a polgárok nem minden esetben viszonyulnak racionálisan a stadionépítéshez, ugyanis a költségvetés vitájában az ellenzéki képviselők is több esetben a stadion építése ellen ágáltak. A szerb elnök pedig a téma kapcsán Magyarországot is említette:

A magyarok évek óta befektetnek a sportba, jó eredményeket és helyezéseket érnek el a világversenyeken, és folyamatosan előrébb lépnek

– mondta. Az államelnök arra is kitért, hogy környezetkímélő megoldásokkal épül fel a létesítmény, fagerendákkal, energiahatékony berendezésekkel. A tervek szerint az új nemzeti stadionban játssza mérkőzéseit a szerb labdarúgó válogatott, de a létesítmény olyan jelentős eseményeknek is otthont adhat, mint a Bajnokok Ligája és az Európa-liga döntői.

Fotó: Látványterv

Arra is kitért, hogy már áprilisban három új stadiont avatnak, mégpedig: Zajecarban, Leskovacon és Loznicán. A Crvena zvezda stadionját, amelyet zsargonban Marakana stadionnak, hivatalosan Rajko Mitic stadionnak neveznek, szintén elkezdik felújítani. A belgrádi bajnokcsapat az ideig az imént felsorolt három új stadion egyikében játssza majd a hazai mérkőzéseit.