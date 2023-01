Hosszú sorok várakoztak hétfőn a pekingi hivatalok előtt új útlevélért, miután vasárnaptól megszűntek a korlátozások, amelyek három éven keresztül megakadályozták az ország 1,4 milliárd lakosát abban, hogy külföldre utazzon.

Sokan utaznának, de a légi járatok száma egyelőre a töredéke a koronavírus-járvány előttinek

Fotó: Ding Ting / AFP

A határok megnyitása az egyik utolsó lépés volt a korábbi szigorú zéró tolerancia politikája felszámolásában. Hiába akarnak azonban az emberek utazni, egyelőre kevés a repülőjárat, a CCTV állami televízió beszámolója szerint a Dél-Korea és Kína közötti közvetlen járatokra szinte minden jegy előre elkelt.

A Flight Master adatai szerint vasárnap mindössze 242 nemzetközi járat indult vagy érkezett, 91 százalékkal kevesebb, mint ugyanezen a napon 2019-ben. Ráadásul több ország szigorított a beutazási feltételeken a kínaiak számára, hogy megakadályozza a vírus terjedését. Ez igaz többek között Dél-Koreára, a Korean Air emiatt egyelőre nem is tervezi a gépek számának növelését.

A China News előrejelzése szerint a külföldi utasforgalom az idén csak a járvány előtti szint 30-40 százalékára tér vissza, a belföldi ennél jobban, 70-75 százalékra.

Tajvanon már az év elejétől tesztelik a Kínából érkezőket, és a hétfői adatok szerint majdnem 20 százalékuk bizonyult fertőzöttnek, ami jól mutatja, hogy a pandémia még mindig súlyos problémát okoz Kínában. Hivatalos pekingi adatok szerint a koronavírus eddig csupán 5272 halálos áldozatot követelt, ami a legalacsonyabb arány a világon, miközben szemtanúk beszámolói szerint a kórházak nem tudják fogadni a rengeteg beteget, a krematóriumok pedig nem győzik a munkát.

Kína még az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint is kevesebb esetet jelent a valóságosnál, nemzetközi járványszakértők úgy vélik, hogy az idén egymillió embert is megölhet a vírus az országban.

A holdújév ünnepe alatt mindenki – aki teheti – indul meglátogatni a családját

Fotó: Vernon Yuen / AFP

A befektetőket nem érdeklik ezek a sötét jóslatok, a kínai nyitás felpezsdítette a helyi és az ázsiai tőzsdéket is, mert a piacok a világ második legnagyobb gazdaságának gyors talpra állására számítanak. A kínai indexek az egymást követő hatodik kereskedési napot zárták nyereséggel, a hongkongiak hathavi, az ázsiaiak öthavi csúcsra ugrottak. Hétfőn a CSI300 0,8, a Shanghai Composite 0,6, a Hang Seng Index 1,9 százalékkal emelkedett,

a jüan augusztus közepe óta nem látott szintre erősödött a dollárhoz képest. Az optimizmus kiterjedt az olajárra, a brent és a WTI is 1,9 százalékkal drágult.

Ralph Hamers, a UBS csoportvezető igazgatója a svájci bank Greater China című éves konferenciáján hétfőn meggyőződését fejezte ki, hogy a zéró tolerancia politikájának felszámolása jelentős hatással lesz a belföldi fogyasztásra.

Úgy gondoljuk, rengeteg jó lehetőség kínálkozik a kínai befektetések iránt elkötelezettek számára

– fogalmazott. Ahhoz azonban kell még némi idő, hogy a kínai fogyasztók ismét igazán költekezni kezdjenek. Derek Deng, a Bain & Company amerikai vezetési tanácsadó cég partnere a CNBC-nek nyilatkozva úgy vélte, hogy a kiskereskedelmi forgalom a legjobb esetben a tavalyi első negyedév, a sanghaji lezárások előtt szintre tér vissza. A forgalom akkor 3,3 százalékkal emelkedett éves szinten, az év első felét tekintve azonban már 0,7 százalékkal csökkent.

A belső fogyasztás egyelőre visszafogott, eltelik némi idő, mire visszatér a megszokott szintre

Fotó: Hu Panxue / AFP

Deng szerint túlzott optimizmus lenne arra számítani, hogy ugyanazt látjuk majd, mint 2021-ben, amikor 12,5 százalékkal ugrott meg a kereskedelmi forgalom, mert a makrótényezők most kedvezőtlenebbek. A kínai háztartások vagyonának nagy része ingatlanban van lekötve, az egykor élénk piac azonban tavaly összeomlott.

A kínai tőzsdeindexek tavaly négy év után először estek, és a gazdasági növekedés motorjának számító export is elkezdett zsugorodni az elmúlt hónapokban a globális kereslet visszaesése miatt.

Elemzők kritikus szemmel figyelik majd, hogy mi történik január 7. és február 15. között, a holdújévi ünnepek alatt. Hivatalos becslések szerint 2,1 milliárd utazásra számítanak, ami kétszerese lenne a tavalyinak, de csupán 70 százaléka a járvány előtti utolsó évinek, a 2019-esnek. Ebből az előrejelzések szerint csupán 10 százalék lesz az üdülés és az üzleti út, a többi családlátogatás. A nagyvárosok utcáin ugyan egyre több az ember, de inkább csak a fiatalabbak és középkorúak, az idősebbek egyelőre félnek a fertőzéstől.