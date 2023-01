Vucic a tavalyi év vége előtt is beszélt már egyszer arról, hogy aranyat találtak az ország délkeleti részén, de a friss bejelentés állítólag másik helyszínre vonatkozik. A Szerbiában kutatásokat végző kanadai Dundee Precious Metals Inc. (DPM) pedig hivatalosan is közölte, hogy egy

Zagubica-környéki lelőhelyen aranyat és rezet találtak az ott vett mintákban. Zagubica, ahol Radnóti is megfordult és verset is írt ott, a rézbányájáról ismert Majdanpek közelében van, ahol a kínai székhelyű Zijin Mining multinacionális bányászati ​​vállalat végez kutatásokat.

Fotó: Shuterstock

Az aranyat tartalmazó réteget 500 méteres mélységben találták, a projekt még kutatási fázisban van. Az előzetes eredményeket újabb bizonyítékokkal kell megerősíteni, azt követően készülhet el a jelentés – figyelmeztetnek a szakemberek.

Dubravka Dedovic szerb bánya- és energiaügyi miniszter korábban egy konferencián beszélt már arról, hogy mintegy száznyolcvan területen folynak geológiai feltárások. Ezekből száznál több a fémércmező, például réz, arany, ólom, cink és ezüst lelőhelye. Korábbról is ismert volt, hogy

Szerbia gazdag ásványkincsekben, elsősorban rézben, aranyban, ezüstben, ólomban, cinkben, borátokban és lítiumban is.

A majdanpeki rézbányában „melléktermékként” némi aranyat is kibányásznak. Szakemberek figyelmeztettek, hogy szenzációként is tálalható, ha aranyat tartalmazó rétegeket fedeznek fel, de az eddig ismert ilyen területeken a föld tonnánként legfeljebb egy-két gramm aranyat tartalmazhat, ezért aztán nagy kérdés, hogy milyen körülmények között lenne kifizetődő a kitermelés, illetve ki fektetne be jelentős eszközöket. Arról nem is beszélve, hogy a környezetvédők máris jelezték, aggályaik vannak mindenféle kitermelés megkezdését illetően, és – akárcsak korábban, a tervbe vett lítiumbánya esetében – meg fogják akadályozni az esetleges kitermelési projektek létrejöttét.