Visszaállt a világ rendje, ismét a General Motors (GM) vezeti az amerikai autóértékesítési listákat. A detroiti hármak legnagyobbika azzal előzte a Toyotát, hogy jobban tudott alkalmazkodni a beszállítói lánc szakadozására visszavezethető alkatrészhiányhoz, és új, sikeres modellekkel tudott reagálni a pandémia után megugrott keresletre. A General Motors márkáiból az Egyesült Államokban tavaly 2 274 088 járművet adtak el, míg a japán rivális 2 108 458 millió autót értékesített, ez 9,6 százalékkal, 224 ezerrel kevesebb a 2021-es adatnál. A GM árfolyama 2,7 százalékot ugrott a jó hír hallatán.

A General Motorshoz tartozó Chevrolet márka eladásai is felfutottak.

Fotó: Getty Images

A termelés folyamatosságát még mindig meghatározó csiphiány mellett az árverseny is a GM kezére játszott, a japán gyártókat ugyanis erősebben sújtotta nyersanyagok drágulása, amire valamennyien áremelésekkel reagáltak. A Toyoták iránti keresletre a készletek szűkössége is negatív hatással volt, a vásárlók korlátozott választási lehetősége révén.

A japánok már novemberben elveszítették a versenyt,

akkor közölték, hogy éves tervük teljesítése fuccsba ment. Különösen fájó volt számukra, hogy a legnagyobb haszonkulccsal értékesíthető városi terepjáróikból (SUV) hiány lépett fel, és ezekből az egy évvel korábbinál 8,6 százalékkal kevesebbet tudtak eladni. Ugyanakkor már látják fényt az alagút végén, a készletek visszaépítésével jól haladnak, a decemberi, éves összevetésben 3,5 százalékos forgalombővülés ebbe az irányba mutat – ezt Andrew Gillel, a Toyota amerikai érdekeltségének alelnöke is megerősítette. A SUV-ok hiányában a Corolla és a Camry szedánok felé fordult a vevők érdeklődése. A Mazda és a Honda mellett a dél-koreaiak – Hyundai, Kia – is eladásaik éves csökkenéséről számoltak be.

Decemberben a teljes amerikai piacon 1,26 millió új autó talált gazdára, ezzel

a teljes 2022-es év statisztikájába 13,31 millió eladott gépjármű került

a Wards Intelligence előzetes adatai szerint. Tavalyelőtt 15 079 182 autót értékesítettek, azaz a piac tavaly 11,8 százalékkal zsugorodott.

Elemzők szerint a magas infláció, a dráguló modellek és a még mindig velünk maradó gyártási nehézségek miatt bizonytalan kilátásokkal indul az idei év a világ második legnagyobb autópiacán, ahol a kamatemelések miatt megdráguló hitelek is gyengítik a vásárlókedvet.