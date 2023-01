A dán Maersk és a svájci MSC, a világ legnagyobb tengeri konténerszállító cégei bejelentették, hogy 2025-től véget vetnek a hajóik megosztásáról szóló szövetségüknek, s a jövőben önálló stratégiát követnek.

Fotó: Yao Feng / VCG via Getty Image

A 2M névre keresztelt szövetséget 2015-ben alapították meg, a gyenge keresletre és a vízre bocsátott óriáshajók túlzott mennyiségére válaszul.

Mind a két vállalkozás úgy tekintett ekkor a szövetségre, mint a kapacitások optimalizálásának egy lehetséges módjára, miután mind a két cég ekkoriban vásárolt be óriáshajókból.

A koronavírus-járvány és az azt követő felpattanás miatt szakadozó ellátási láncokra azonban a két cég már eltérő módon kívánt reagálni, jelezve az összefogás repedéseit. Johan Sigsgaard, a Maersk óceáni szállításának vezetői a Reutersnek nyilatkozva fel is hívta a figyelmet erre a különbségre, jelezve, hogy a dán óriás most a szárazföldi és a tengeri logisztika közötti integráció erősítésén dolgozik.

Sigsgaard szerint az együttműködés végeztével is képesek lesznek hasonló nagyságrendben fuvarozni az árukat a tengereken, az árak emelése nélkül. Az MSC közleményében arra is kitért, hogy továbbra is a flottájuk erősítésén és modernizálásán dolgoznak, hogy a legátfogóbb tengeri szállítmányozással foglalkozó cég maradhassanak. Az Aponte család birtokában álló MSC 2021-ben vette át a legnagyobb konténerszállító címet a Maersktől, ám mind a két cégnek 17 százalék körüli a piaci részesedése.