A múlt heti törökországi földrengések a nemzetközi acéliparban is fennakadásokat okoznak, miután az érintett területeken több nagy gyárban is leállt a termelés. A húzóágazat kényszerleállása újabb csapást mér az egyébként is kritikus állapotban lévő török gazdaságra – írta a Bloomberg.

Fotó: Oliver Berg

A dél-törökországi acélművek várhatóan hetekig zárva maradnak, a gyártósorok nem működnek, a dolgozók pedig megpróbálnak megbirkózni a régiót megrázó hatalmas kettős földrengés hatásaival.

Iskenderun és Osmaniye – a február 6-i földrengések epicentrumához legközelebb eső térségekben mintegy tucatnyi létesítmény található – ezek adják a nemzeti acéltermelés egyharmadát, és most egyik sem működik

–monda Vesey Yayan, a török acélgyártók szövetségének főtitkára, aki szerint az üzemek nem szenvedtek súlyos károkat, azonban a dolgozók és családtagjaik közül sokan meghaltak, míg a túlélők sanyarú körülmények között kénytelenek boldogulni.

Az évi 55 millió tonnás kapacitással büszkélkedő Törökország a világ tíz legnagyobb acéltermelője és -exportőre közé tartozik, az eszközökben keletkezett károk és az emberveszteség miatt a közeljövőben az érintett körzet üzemei nem fognak egyhamar újranyitni. Az iparág szereplői most azon dolgoznak, hogy import helyett próbálják meg a még működőképes üzemekben növelni a termelést.