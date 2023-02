A japánok felülvizsgáltatnák a szankciókat, a G7-ek megemelték az Ukrajnának szánt támogatásukat

A G7-ek 39 milliárd dollárra emelték az Ukrajnának nyújtott idei pénzügyi támogatásukat. A világ leggazdagabb országaiból álló csoport reméli, hogy a háborúzó állam meg tud állapodni az IMF-fel március végéig. A német pénzügyminiszter megjegyezte, hogy ők eddig is rengeteg segélyt adtak Ukrajnának, és most már itt az ideje, hogy mások is kivegyék a részüket. Suzuki Sinicsi japán pénzügyminiszter szorgalmazta az Oroszország elleni szankciók hatékonyságának áttekintését.

51 perce | Szerző: Németh Anita

51 perce | Szerző: Németh Anita

További milliárd dolláros támogatásról döntöttek a világ legfejlettebb országai a G20-ak e heti csúcstalálkozóján, Indiában. Japán elnököl a G7-ek találkozóján. Bejelentette, hogy a csoport további támogatásban részesíti Ukrajnát.

Fotó: Manjunath Kiran A G7-ek 39 milliárd dollárra emelték az Ukrajnának nyújtott idei gazdasági támogatásukat, és szorgalmazták, hogy március végéig indítsanak el egy IMF-programot – közölte csütörtökön a blokk soros elnöke, Japán. A G7-ek pénzügyminiszterei közös nyilatkozatukban fejezték ki reményüket, hogy Ukrajna és az IMF márciusig meg tud állapodni egy hitelprogramról. Christian Lindner német pénzügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy országa már eddig is támogatta Ukrajnát, és most másoknak is ki kell venniük ebből a részüket. Suzuki Sinicsi japán pénzügyminiszter szorgalmazta az Oroszország elleni szankciók hatékonyságának áttekintését, és úgy véli, hogy további intézkedésről csak az eredmények ismeretében döntsenek. Janet Yellen: még több pénzt kell adni Ukrajnának Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter órákkal korábban szorgalmazta, hogy a G20-ak csoportja közleményben ítélje el Oroszország ukrajnai invázióját és a károkat, amelyeket a világgazdaságnak okozott. Kulcsfontosságúnak nevezete, hogy a Nemzetközi Valutaalap mihamarabb felállítson egy teljes mértékben finanszírozott hitelprogramot Ukrajnának. A miniszter közölte azt is, hogy az Egyesült Államok eddig 46 milliárd dolláros amerikai katonai, gazdasági és humanitárius segélyt adott Ukrajnának, és az ország további 10 milliárdot ad a háború sújtotta nemzetnek. Hozzátette, hogy indiai tartózkodásának fő célja, hogy Ukrajnának folyamatos és nagymértékű támogatást szerezzen. Szuzuki elmondta, hogy a G20 csütörtöki találkozóján nem tárgyaltak az olajársapka csökkentéséről. A Bank of Japan továbbra is laza monetáris politikát kíván folytatni, a kormány energiatámogatási programja pedig le fogja szorítani az inflációt – mondta Kuroda Haruhiko, a jegybank elnöke csütörtökön a G20-ak egyik rendezvényén. A kormányzó arra számít, hogy az infláció a 2023–2024-es pénzügyi évben 2 százalék alatt lesz. Hozzátette, hogy Japán már nincs deflációs környezetben – értesült a Reuters. India az egyéves elnökségének első nagyszabású G20-rendezvényét a Bengaluru technológiai központja közelében fekvő Nandi Hills nyári üdülőhelyén rendezi meg a napokban.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek