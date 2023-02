Európának immár nem az orosz gázszállítások leállítása okoz problémát a közeljövőben, hanem az ázsiai – ott is elsősorban a kínai – kereslet felfutásának egyelőre nehezen jósolható dinamikája – állapítja meg negyedéves gázpiaci jelentésében a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA). Az orosz energiaszállításokról való leválás, az alternatív beszerzési források gyors és eredményes felkutatása, valamint lekötése következtében Európa felkészülten, teljesen feltöltött tárolókkal készülhetett a télre, amely eddig a szokásosnál is enyhébb volt, így a fogyasztás is bő tizedével csökkent uniós átlagban.

A takarékosság és a kereslet visszaesése a földgáz árának gyors csökkentését eredményezte,

az augusztusi 300 eurós megawattóránkénti tarifa mára 50 alá süllyedt,

kedden délelőtt 47 és 48 euró között mozgott a jegyzés az irányadó holland TTF gáztőzsdén. Az IEA szerint azonban ez nem mindig marad így.

Ázsiában a koronavírus-járvány elleni küzdelem hevében elrendelt kínai korlátozások és a kontinens északkeleti részén uralkodó enyhe időjárás együttes hatásaként 2 százalékkal csökkent a gázfelhasználás. A zéró-Covid-politika december közepi hivatalos feladása és a nyomában járó ipari fellendülés hamar megnövelte a cseppfolyósított földgáz (LNG) iránti keresletet, és az IEA előrejelzése szerint

csak a kínai felhasználás 7 százalékkal nőhet az idén – a jelenlegi árszint mellett.

Amennyiben az árak tovább csökkennek, a kínai felpattanás még dinamikusabb lesz, akkor az 35 százalékkal megugró fogyasztáshoz vezethet az IEA szakértői szerint. A világ legnagyobb LNG-importőrének számító Kína extra igényei felfordulást okozhatnak a piacon, és

az árak a Európában is a tavaly nyári, fenntarthatatlanul magas szintek felé tendálhatnak.

A fokozódó verseny elkerülhetetlenül ismét felfelé nyomja az árakat a globális piacokon – hangsúlyozza Szadamori Kejszuke, az IEA energiapiacokért és energiabiztonságért felelős igazgatója. Tavaly a globális gázfogyasztás 1,6 százalékkal csökkent 2021-hez képest, ebben döntően az uniós igények 13 százalékos mérséklődése játszott szerepet.

A nagy ipari felhasználók gázfogyasztásának korlátozása és fűtéssel való takarékoskodás mellett az EU az LNG-szállítások felpörgetésével pótolta az orosz gázembargó miatt kieső mennyiséget. Európába tavaly 63 százalékkal több LNG érkezett a parti átfejtő terminálokba, mint egy évvel korábban, értelemszerűen

a szállítások összértéke is csúcsot döntött, 450 milliárd dolláron.

Fotó: Yang Guanyu / AFP

A kontinensen sebtében építették ki az LNG-fogadásához az infrastruktúrát, bár a beruházásokat hátráltatták a rekordinfláció miatt elszabadult építési költségek, valamint a hosszú távra szóló LNG-szállítási szerződések hiánya miatti bizonytalanság. Az viszont garantált, hogy az LNG-t lesz mivel szállítani, ugyanis a hajógyártó vállalatoknak csaknem 160 nagy tanker megépítésére szóló megrendelésük van, míg 2016-ban a tízet sem érte el a flottabővítéshez rendelt új hajók száma. E piacon a kínai és a dél-koreai hajóépítők osztoznak.