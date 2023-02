A szórakoztatóipar bálványai nem panaszkodhatnak a keresetükre a Forbes hétfőn közzétett, tíz legjobban fizetett sztárt taglaló listája szerint, ugyanakkor meglepő lehet az élmezőnyben szereplők kiléte, hiszen az ő munkásságuk csúcspontja nem 2022-re tehető. Azonban a teljes életművek piacra dobása az elmúlt években több öregedő sztár számára hozott rendkívüli összegeket, és ha a Pink Floyd tagjai képesek lettek volna a nézeteltéréseik rendezésére, alighanem ők állnának a dobogó csúcsán.

Fotó: AFP

Mivel azonban Roger Waters és Dave Gilmour nincs beszélő viszonyban, az első helyet tavaly a Genesis szerezte meg, miután szeptemberben 300 millió dollárt kaptak zenéik jogaikért a Concord Music Grouptól. Azonban mivel a Forbes levonja a költségeket a bevételekből, a Genesis tavalyi keresetét 230 millió dollárra tette a lap, noha a 300 milliós üzletet még turnébevételek is kiegészítették.

A második helyen álló Sting népszerűsége szintén nem tavaly érte el a csúcsát, és az ő szerzői jogai – beleértve a The Police-nál folytatott, majd a későbbi szólókarrierjét – szintén 300 millió dollárt értek. A vevő a Universal Music Group volt, és a zenésznél 210 millió dollár maradt a számítások szerint.

Fotó: AFP

A harmadik helyen a tavalyi listán is helyt kapó színész, rendező, író és még ki tudja miféle szerepekben tündöklő Tyler Perry következik 175 milliós bevétellel, köszönhetően filmjei streamingjogainak, műsorainak a Black Entertainment Television csatornán és más forrásoknak.

Ő az egyetlen dollármilliárdos a listán.

A negyedik helyen a tavalyi rangsorra is felkerülő South Park-alkotók, Trey Parker és Matt Stone következnek 160 millió dollárral, leginkább évekkel ezelőtt szerződéseiknek és a Book of Mormon musicalnak köszönhetően, megelőzve az utánuk következő Simpson család készítőit. James L. Brooks és Matt Groening ugyanis évi 105 millió dollárt kapott egy 2019-es, a sorozat mind a 30 évadát a Disney+-ra vivő ügylet eredményeként.

Nem sokkal előzték meg a tavaly 100 milliót kereső Brad Pittet, aki tavaly eladta a részesedését a Plan B filmgyártással foglalkozó cégben. Utána 98 millió dollárral következik a hetedik helyen a Rolling Stones, amely a jogdíjakkal és turnébevételekkel kaszált ennyit tavaly a Forbes szerint.

A nyolcadik James Cameron, aki az Avatar második részének köszönhetően kaszírozott 95 milliót tavaly, és aki így a három legtöbb bevételt hozó filmet rendezte. Taylor Swift, szemben a listán szereplő más zenészekkel, talán most van pályafutása csúcsán, ám ez csak a kilencedik helyre volt elég, 92 millió dolláros bevétel mellett. Mivel azonban legfrissebb turnéja csak novemberben kezdődött, és még az idén is folytatódik, valószínűleg a 2023-as listán is helyet kap.

A lista tizedik helyén Bad Bunny található, akinek az elmúlt év 88 milliót hozott és a Puerto Ricó-i rapper az egyetlen új szereplő a Forbes szórakoztatóipari listáján. Tavaly két turnéra is indult, Brad Pitt-tel szerepelt közös filmben és olyan márkákkal működött együtt, mint a Corona, a Cheetos vagy az Adidas.