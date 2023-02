Vizsgálja a brit Tesco, hogy eladja a banki üzletágát – erről a Reuters ír a Sky News alapján.

Fotó: AFP

A hírügynökség beszámolója szerint Nagy-Britannia legnagyobb kiskereskedelmi vállalata felülvizsgálja jelenlétét a brit bankszektorban, ez a folyamat pedig a banki részleg eladásához vezethet. Egyelőre addig jutottak a kérdésben, hogy a Tesco felkérésére a Goldman Sachs ad tanácsot a Tesco Bank jövőjével kapcsolatban. Ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy a felülvizsgálat kezdetleges, előzetes szakaszban tart és egyáltalán nem biztos, hogy elindul a hivatalos értékesítési folyamat. Még az is benne van a pakliban, hogy részleges eladás is szóba jöhet.

A Goldman Sachs nem válaszolt a Reuters megkeresésére, a Tesco pedig nem kívánt nyilatkozni. A Sky News mindenesetre úgy értesült, hogy a banki üzletág felülvizsgálata nem jelenti munkahelyek megszüntetését és nem is a felszámolás irányába mutat. Viszont a lépés nem feltétlenül előzmény nélküli:

a pénzintézet 2019-ben egy 4,5 milliárd dolláros üzlet keretében eladta a lakossági jelzáloghitel-portfólióját a Lloyds Banking Groupnak.

Az 1997-ben alapított Tesco Banknak a honlapján elérhető adatok szerint több mint ötmillió ügyfele van a banki és biztosítási üzletágában.