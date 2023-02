Elsőként a világon Ausztrália engedélyezte az MDMA-t és a pszilocibint, a varázsgombák hatóanyagát – számolt be a brit Mixmag diszkómagazin az amerikai Wired magazinra hivatkozva. A legalizálás nem általános, egyelőre csak orvosi kezelésekre vonatkozik.

Február 3-án, a múlt hét pénteken jelentették be az ausztrál hatóságok hivatalosan, hogy az idén július 1-jétől az erre felhatalmazást kapó pszichiáterek MDMA-t – közismertebb nevén ecstasyt – írhatnak fel a poszttraumás stresszzavar kezelésére, illetve pszilocibint a depresszió gyógyításra.

Miért engedélyezik az ecstasyt Ausztráliában?

A döntés indoklása szerint egyre szélesebb körű konszenzus van a kutatók között arról, hogy a pszichoaktív szerek bizonyos betegségek kezelésében előnyösek. Az MDMA legalizációja máshol is felmerült: a The Mail decemberben arról számolt be, hogy 2024-re elérhetővé válhat az amerikai kórházakban az ecstasy, miután egy sikeres kísérletet követően megkezdődött a szükséges engedélyek megszerzése az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságától (FDA). Az ausztrál hatóságok részben egy novemberben közzétett kutatás megállapításaira is hivatkoznak, amelyek szerint a pszilocibin akár 12 hétig is javíthatja a súlyos klinikai depresszióban szenvedők állapotát.

Miért baj, hogy engedélyezik az ecstasyt Ausztráliában?

Csakhogy a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy

messze nincsen elegendő bizonyíték arra, hogy a pszilocibint alkalmazó kezelések valóban biztonságosak és hatékonyak.

Az is probléma, hogy nincs tisztázva, a pszichiátereknek milyen hatósági eljáráson kell keresztülmenniük ahhoz, hogy felírhassanak ilyen készítményeket. Ráadásul az ehhez társuló képzés kapcsán is felmerülnek kérdések. Az illetékesek még nem határozták meg teljesen az irányelveket és azt sem, hogyan zajlik majd a gyakorlatban az oktatás. Simon Ruffell, a Melbourne-i Egyetem pszichiátere és tudományos munkatársa úgy kommentálta a fejleményeket, hogy azok megdöbbentették. „Elárasztották a levelek a postaládámat, mindenki azt kérdezgette, hogy hallottam-e, mi történt. Szerintem súlyos hiba azt gondolni, hogy a pszichiátriai és pszichológiai képesítések további megfelelő képzés nélkül alkalmasak arra, hogy pszichedelikus anyagok használatára is kiterjedjenek” – hívta fel a figyelmet.