A társadalmi körök összezsugorodtak a pandémia alatt eltöltött évek után – és néhány esetben egyáltalán nem jöttek létre. A Z generáció pedig teljesen új platformokat használ a szorosabb kapcsolatok kiépítésére és fenntartására.

A Z generáció egyre több módját megtalálja a kapcsolattartásnak, az első találkozók viszont hasonlítanak a randevúkhoz.

Fotó: Zivica Kerkez

A Z generáció pályakezdő munkavállalói sajátos helyzetben találták magukat a járványidőszak alatt kényszerűen elrendelt távmunka miatt. Akadt olyan pályakezdő fiatal, aki sokáig személyesen nem is láthatta a kollégáit, pedig a munkatársak a barátkozás lehetőségét is jelentik – ennek a nemzedéknek is.

Társaságkedvelő fiatalok szembesültek hirtelen azzal, hogy a kapcsolatok ápolásában nincs gyakorlatuk.

Egy tavaly év végén közzétett kutatás szerint a generáció egyre több idősebb tagja lép be a munkaerőpiacra, azonban a pandémiát követő recesszió miatt nem biztos, hogy a végzettségüket kamatoztatni tudják. A fiatal felnőttek számára a recesszió hosszú távú következményekkel jár. Például egy kezdő munkavállalónak sokkal nehezebb megtartania az állását, vagy egyáltalán bejutnia a munkaerőpiacra a gazdasági visszaesés kezdetén.

Hogyan küzd meg a Z generáció a munka világával a pandémia után?

A Dell Technologies felmérése szerint a Z nemzedék véleménye megosztott a távmunkával kapcsolatban, és nem csak azokról a pályakezdőkről van szó, akik ebbe csöppentek bele. A januárban elvégzett felmérésben több mint 15 ezer 18 és 26 év közöttit kérdeztek meg arról, milyen formában (távmunka, hibrid munkavégzés vagy személyes jelenlét) dolgoznak szívesebben. A válaszadók 29 százaléka azt mondta, hogy a munkakeresésnél a rugalmasság és a távmunka a legfontosabb szempont, viszont ugyancsak 29 százalékuk szerint a reggel 9-től délután 5-ig tartó irodai munkakör a megfelelő.

Egy másik felmérés szerint a megkérdezettek 71 százaléka fontolná meg a felmondás lehetőségét, ha egyáltalán nem lenne rugalmas a munkavégzés és teljes egészében személyes jelenlétet írnának elő.

Az online kapcsolatteremtésben jól teljesít a Z nemzedék

Szakértők szerint a szociális érintkezés lehetőségei összességében összezsugorodtak a járvány ideje alatt. Néhány fiatal új barátkozási módokat keresett – és a jelek szerint talált is. Különösen a közösségi médiában nevelkedett Z generációra igaz ez. Lettek olyan alkalmak, amelyek TikTokon szerveződtek, ilyen például egy filmklub, ahol olyanok gyűltek össze, legyőzve szorongásukat, akik azelőtt sohasem találkoztak. Ugyanitt említhetők a Bumble BFF baráti alkalmazás és a Facebook-csoportok is mint közösségépítő platformok, amelyek különösen azoknak a fiataloknak jöttek jól, akik továbbtanultak vagy új munkahely miatt elköltöztek otthonról.

Ezek az alkalmazások persze ijesztők lehetnek, mivel a rajtuk keresztül szövődött ismeretségek első találkozói az első randevúkra hasonlítanak.

A lista persze tovább folytatható, van példa arra is, amikor már meglévő baráti társaságok köthetnek új ismeretségeket. Jamie Lee, a New York-i Columbia Egyetem hallgatója 2020 nyarán indította el alkalmazásának, a Floxnak a béta verzióját. Ezeket a fórumokat és kapcsolati lehetőségeket pedig az hívta életre, hogy a Z generációnak a pandémia alatt kevesebb lehetősége nyílt a személyes találkozásra, legyen szó munkahelyről vagy baráti körről.