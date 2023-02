A kormány alaposan megvizsgálja a védelmi minisztérium irodáiban használt megfigyelési rendszereket, ha kémkedésre használják, akkor eltávolítják azokat – jelentette ki Richard Marles ausztrál védelmi miniszter, miután az ellenzék szerint az ott elhelyezett kínai gyártmányú kamerák nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.

A kínai videómegfigyelési szolgáltatók világszerte piacvezetők.

Fotó: Juiced Up Media

A Liberális Párt szenátora, egyben a kiberbiztonságért felelős árnyékminiszter, James Paterson szerint két, részben állami tulajdonban lévő kínai vállalat (Hikvision, Dahua) közel ezer berendezését telepítették több mint 250 ausztrál kormányzati hivatalban. A politikus felszólította a munkáspárti kormányt, hogy távolítsa el az összes ilyen kamerát – írja a Reuters.

Kameráink megfelelnek az ausztrál törvényeknek és szigorú biztonsági követelmények vonatkoznak rájuk

– mondta válaszul a Hikvision szóvivője az amerikai hírügynökségnek. A cég közölte: hamis, hogy fenyegetné Ausztrália nemzetbiztonságát, mivel nem férhet hozzá az ausztrál végfelhasználók adataihoz, nem kezelhet végfelhasználói adatbázisokat és nem értékesíthet felhőalapú tárhelyet. A kínai külügyminisztérium is reagált, és felszólította Canberrát, hogy biztosítson tisztességes környezetet a kínai vállalatoknak.

A jelenleg hivatalban lévő munkáspárti kormány pragmatikusabb, a gazdasági szempontokat jobban előtérbe helyező külpolitikát folytat elődjénél, így lezárná a Kínával folytatott kereskedelmi háborút. A korábban kormányzó, most ellenzékben lévő liberális és nemzeti pártok viszont továbbra is keményebb fellépést sürgetnek Pekinggel szemben. Ehhez tartozik, hogy Ausztrália az AUKUS – háromoldalú biztonsági egyezmény Ausztrália, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok között – tagjaként Washington egyik legfontosabb szövetségese, viszont a Kínával való fagyos viszony hátrányos az ország gazdaságának.

Elemzők szerint Canberra óvatos megközelítést alkalmazhat a kamerák esetén, vagyis eltávolíthatja azokat a védelmi minisztérium épületeiből, de a többi kormányzati hivatalban maradhatnak.

Kína vezető exportőr a kamerák terén

A kínai videómegfigyelési szolgáltatók (CCTV) világszerte piacvezetők, de az elmúlt években több ország is korlátozásokat vezetett be velük szemben, az okok között a biztonsági félelmek és az állítólagos emberi jogi visszaélések szerepeltek. Az Egyesült Államok 2019-ben több kínai mesterséges intelligenciával működő felügyeleti vállalatot, köztük a videókamerákat gyártó Hikvision és a Dahua céget is felvette kereskedelmi feketelistájára. Washington szerint a vállalatok segítették Pekinget az emberi jogok hszincsiangi megsértésében.

Az Európai Parlament 2021-ben eltávolította a látogatók megfigyelésére használt Hikvision hőkamerákat, szintén emberi jogi okokra hivatkozva. Tavaly év végén a brit kabinetiroda biztonsági kockázatokra hivatkozva felszólította a kormányzati szerveket, hogy ne telepítsenek kínai gyártmányú megfigyelőrendszereket, kamerákat érzékeny helyszíneken.

A tilalom elsősorban azokra a vállalatokra vonatkozik, amelyek a kínai nemzeti hírszerzési törvényének hatálya alá esnek. A távol-keleti országban 2017-ben életbe lépett nemzeti hírszerzési törvény arra kötelezi az állampolgárokat, valamint a szervezeteket, hogy támogassák, segítsék és működjenek együtt az állami hírszerzéssel. Bár a törvény nem terjed ki a Kínán kívül tárolt adatokra, és eddig nem került napvilágra külföldi állampolgárokat érintő eset, a nyugati vezetők többször is kifejezték aggodalmukat. Peking és az érintett cégek pedig mindig tagadták a vádakat.