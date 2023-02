Hatéves csúcsra szökött fel a nyers cukor jegyzése a világ árutőzsdéin a múlt héten – újabb inflációs nyomást generálva ezzel az édesipari termékek és az üdítőitalok piacán. A várakozások szerint ugyan a brazil termés kiemelkedő lesz az idei szezonban, ám erre áprilisig várni kell, addig ki tudja, meddig emelkednek az árak.

Cukroszsákok egy európai raktárban. Fotó: Bloomberg

A háttérben az áll, hogy a mostani szűkös készletek Indiát exportkorlátozásra kényszerítik, az európai termelést akadályozza a szárazság és az orosz műtrágyahelyzettel kapcsolatos bizonytalanság. Mindennek tetejébe az indiai cukoripar egyre inkább átáll az etanolgyártásra – a világszerte megemelkedett üzemanyagárak miatt –, a kínai újranyitás pedig az ázsiai keresletet növeli meg.

Hiába a jó brazil termés, ha várni kell rá

A világ második legnagyobb termelője, India a múlt héten 6 millió tonnára csökkentette az export-előrejelzését, a rossz időjárásra hivatkozva. A helyi ágazati szövetség, az Indian Sugar Mills Association jelezte azt is, hogy a kormány várhatóan exportkorlátozásról dönt. A legnagyobb termelő, Brazília rég nem látott jó termésre számít azt követően hogy a szárazság, majd a fagy hazavágta az előző évi termést. A mostani kedvező időjárás lehetővé teszi a korai aratást. Ez azonban nem feltétlenül nyomja majd le a cukor árát, ugyanis a

nagy cukorszállítmányok elindítása egybeesik majd a szójaexport expediálásával,

így a gyártók és a kereskedők egymást ölik majd a raktárakért, a kikötői és szállítmányozási kapacitásokért – vagyis felmegy ezeknek az ára.

Európa importra szorul a tavaly nyári szárazság miatt, a helyzetet tovább rontja, hogy az EU betiltotta a neonikotinoid-tartalmú növényvédő szereket, mivel ezek károsak a méhekre. A Bloomberg elemzése szerint az európai élelmiszeripari cégek már most is több mint ezer fontot fizetnek egy tonna finomított cukorért az azonnali piacon. Egy másik fontos piaci szereplő, Thaiföld ugyan várhatóan növeli exportját, ez azonban nem lesz képes kitölteni az alacsonyabb indiai termés, valamint a várhatóan csúszó brazil szállítások által keltett hiányt. Az Egyesült Államokban az előrejelzések szerint csökken a cukorrépa-termelés, ami meglöki a finomított cukor árát is,

ez már most megmutatkozik az édességek és a sütőipari termékek piacán.

Ráadásul az amerikai piac túlnyomó részét ellátó Mexikóban a vártnál alacsonyabb lehet a termés az idén. Ázsiában is csúnya a kép, a Kína utáni második legnagyobb importőr Indonézia kénytelen lesz beszállni a brazil és az ausztrál készletek felvásárlási versenyébe, miután Indiából nem jut megfelelő készletekhez.