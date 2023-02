Az EU megnyerte az első csatát az oroszokkal vívott energiaháborúban

A mostani tél már szinte biztos, hogy nem fog földgázhiánnyal járni Európában, sőt, a kontinens a fűtési szezont várhatóan úgy fejezi be, hogy a tárolók több mint félig tele maradnak. Mindez azt is jelenti, hogy a jövő évi télre való felkészülést is kedvező pozícióból kezdhetik a kontinens országai.

Fotó: Waltraud Grubitzsch

A készletek magas szintje ráadásul nem csak az időjárásnak köszönhető, nagy szerepet játszottak az orosz vezetékes források helyett egyre növekvő mértékben érkező cseppfolyósított földgáz és az országok spórolási intézkedései is.

Az Európai Bizottság ezért úgy látja, hogy több mint 50 milliárd köbméter gáz maradhat a tárolókban március végére.

A több mint félig tele lévő tárolók a fűtési szezon végén jóval kedvezőbb helyzetet jelentenek, mint az egy évvel korábbi, mintegy 20 százalékos érték. Ezért egyáltalán nem meglepő, hogy Kadri Simson, az EU energiaügyi biztosa kedden arról beszélt, hogy az unió megnyerte az első csatát az oroszokkal vívott energiaháborúban.

Ezt az európai gázár is hűen tükrözi, amely az augusztusi, megawattóránként 335 eurós szintről mára 50 euróra esett a holland TTF gáztőzsdén. Az EU által meghatározott következő cél a tárolók 90 százalékos feltöltése novemberre. A biztosság értékelése azt is kiemeli, hogy a fűtési szezon végén várhatóan több mint félig teli tárolókba csak a kapacitásuk kevesebb mint 40 százalékát kell majd elraktározni.

Az Independent Commodity Intelligence Services elemzői szerint viszont a tárolók újratöltése idén is hasonlóan nehéz lehet, mint tavaly, azt azonban ők is elismerik, hogy

az unió most már több mint elég importkapacitással rendelkezik a célok eléréséhez.

Az EU öt új úszó importterminált nyitott meg – egyet-egyet Hollandiában, Görögországban, Finnországban és kettőt Németországban –, ami 30 milliárd köbméterrel növelte a kapacitásokat, ráadásul idén és jövőre újabbak kezdhetik meg a működésüket.

Ennek ellenére a tárolók 90 százalékos feltöltése a következő tél előtt várhatóan a fogyasztás további csökkentésétől függhet. Brüsszel tavaly augusztusban a felhasználás 15 százalékos mérséklését várta a tagállamoktól, ám az végül augusztus és december között több mint 20 százalékot zuhant a bizottság szerint, részben a hatékonyság érdekében tett lépések, részben a magas árakra adott válasz miatt.

A 15 százalékos fogyasztáscsökkentési célt azonban érdemes lehet a március 31-i lejáratot követően is meghosszabbítani, hiszen félő, hogy a relatív olcsóság a kereslet felpattanását hozza magával. Az uniós energiaminiszterek februári és márciusi következő találkozóin ezek a kérdések lesznek majd a fókuszban – írja a Politico.

Az orosz energiafegyver besülése ráadásul már nemcsak a földgáz piacán tapasztalható, hanem a kőolajén is. Amikor a múlt héten Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy 500 ezer hordóval csökkentenék a kitermelést, megugrott ugyan az olajár, ám ez a hatás igencsak kérészéletűnek bizonyult.