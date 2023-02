Az euró egyengeti majd az orosz olaj indiai útját

Az orosz olaj útját Indiáig már mi is többször taglaltuk, ahogy arról is volt már szó, hogy a két ország igyekszik elkerülni azt, hogy a kereskedelmet megolajozó deviza a dollár legyen. Ennek érdekében rubel-rúpia fizetési csatornát is létrehoztak, ám a legfrissebb hírek szerint az indiai bankok nem szívesen használják ezt a megoldást.

Fotó: Bloomberg

Minderről az Új-Delhibe delegált orosz nagykövet beszélt egy rendezvényen, míg az orosz központi bank szeretett volna egy állami tulajdonú bankot felhúzni az ázsiai országban a kereskedelem elősegítése céljából.

India számára pedig előnyös lehet a rúpia alapú kereskedelem, hiszen az oroszok mellett Irán is fontos partner az ország számára,

míg az olajimport magas szintje a dollártartalékokat apaszthatja, tovább növelve saját fizetőeszközén a nyomást, miután az már így is 22 százalékot vesztett az értékéből a zöldhasúval szemben az elmúlt öt évben.

Azonban a dollártól szabadulni mégsem annyira egyszerű és India ódzkodása is érthető a Bloomberg írása szerint. Ugyanis India már az orosz olajimport fellendülése előtt, 2021-ben is 4,7 milliárd dollár értékben vásárolt orosz olajtermékeket, miközben a másik irányba 3,3 milliárd dollár értéket tett ki az összes árucikk. Ez egy folytonos és szélesedő kereskedelmi deficitet jelent, Moszkva ezzel gyakorlatilag hitelre adná Indiának az olaját. Ez, amikor az orosz költségvetési hiány 25 éves csúcson van aggodalomra adhat okot.

A megoldás így végül az lett, hogy India és Oroszország euróban kereskednek egymással.

Ez Indiának azért is kedvező, mert az orosz olajat aztán az indiai finomítók tevékenysége után Európába szállítják feldolgozott termékként. Ezzel az ország képes valamennyit lefaragni kereskedelmi hiányából.