Az Európai Unió vasárnaptól tiltja az orosz olajtermékek behozatalát, hogy csökkentse Moszkva bevételeit, amelyeket az ukrajnai háború finanszírozására fordíthat. Több energetikai elemző azonban attól tart, hogy ez a lépés jelentős piaci átalakulást okozhat. Az Eurasia Group figyelmeztetése szerint valószínűleg súlyosabb zavaró hatással lesz, mint a tengeri úton érkező olajimport leállítása.

Hiány lesz feldolgozott olajterméket szállító tankerből, ez pedig növeli a költségeket.

Fotó: Getty Images

A helyzetet a CNBC elemzése szerint tovább súlyosbíthatja a feldolgozott olajtermékekre bevezetendő ársapka. Erről jelenleg is folynak az egyeztetések, de az EU és a legfejlettebb ipari államok, a G7 csoport sajtóértesülések szerint száz dollárban szabná meg a prémium-olajtermékek, például a dízel hordónkénti (161 liter) árát és 45 dollárban a fűtő-, illetve ipari kenőolajokét. (Egy dollár 353 forint.)

Elméletileg ez az árplafon is vasárnap lépne életbe az embargóval együtt. Az Európai Bizottság szóvivője a kérdéssel kapcsolatban nem bocsátkozott részletekbe, csak annyit mondott, hogy a tagállamok még tárgyalnak.

Ha bevezetik, akkor erre az utolsó pillanatban kerül sor, ami potenciálisan még nagyobb zavart okoz a piacon

– hangsúlyozták az Eurasia Group elemzői.

Némi fennakadásra számít Matthew Sherwood, az Economist Intelligence Unit elemzője is, különösen a tilalmat közvetlenül követő időszakban, mivel az EU piacai továbbra is sorban állnak az alternatív forrásokért. „Arra is számítunk, hogy ez általánosságban felfelé irányuló nyomást gyakorol majd az olajtermékek árára" – nyilatkozta a CNBC-nek.

Szerinte az intézkedés hatására módosul a kereskedelem iránya, Oroszország több feldolgozott olajterméket szállít Kínába, Indiába, a Közel-Keletre és Afrikába, Európa pedig növeli az importját Indiából, Kínából, a Közel-Keletről és az Egyesült Államokból. Ez azonban növeli a szállítási költségeket – tette hozzá.

Vasárnaptól tilos orosz olajterméket importálni az Európai Unióba.

Fotó: Lars Klemmer

Energiapiaci elemzők szerint az orosz nyersolajra bevezetett ársapka teljes kudarcot vallott, és ez lehet a sorsa az újabb árplafonnak is.

A maximált árat pénzügyi diplomás bürokraták találták ki. Egyikük sem érti igazán az olajpiacokat

– jelentette ki Paul Sankey, a Sankey Research elnöke és vezető elemzője a héten a CNBC Street Signs Asia című műsorában. „Totális bomba volt, teljesen megbukott” – tette hozzá. Az intézkedés nem zavarta meg igazán az orosz olajszállításokat, Moszkva képes volt magas szinten tartani az exportot.

„Megbízható forrásból hallottam, hogy a szaúdiak faggatóznak, hogyan képesek még mindig vevőt találni az orosz olajra. Ez felveti a kérdést, mi történik, ha a szankciók elérik a feldolgozott termékeket, mivel nem úgy tűnik, hogy működne a dolog” – vélekedett.

Orosz olajat adnak el sajátként

Az exportált orosz olaj mennyisége jelentős maradt, az uráli típus ára azonban esett az ukrajnai háború kitörése óta. A moszkvai pénzügyminisztérium adatai szerint januárban az átlagár mindössze 49,48 dollár volt hordónként, ami messze van a hatvan dollárban megszabott árplafontól, és a Reuters szerint 42 százalékkal alacsonyabb az egy évvel ezelőttinél.

Az olajársapkából India és Kína húzza a legtöbb hasznot, hiszen mindkét ország jelentősen növelte az importját, de Sankey szerint az olajbarátságok zsírosak, és sokféle módon lehet az orosz olajat a világban mozgatni az elméleti árkorlátok megkerülésével. Malajziát hozta fel példaként, amely napi 1,5 millió hordó kőolajat exportál Kínába, miközben a termelése csupán 400 ezer hordó. „Nem hiszem, hogy saját olajat szállítanak” – mondta sokat sejtetően.

Malajzia majdnem négyszer annyi olajat exportál Kínába, mint amennyit termel.

Fotó: Shutterstock

Két hónappal a tengeri szállítású olaj uniós embargójának bevezetése után Stephen Brennock, a londoni PVM Oli Associates vezető elemzője szerint is kijelenthető, hogy a hatás nem volt olyan megsemmisítő, mint amilyenre számítottak. Emlékeztetett, hogy a Reuters jelentése szerint decemberhez képest januárban duplájára ugrott a balti-tengeri orosz kikötőkben hajóra rakott olaj mennyisége. „Nem rossz a világ leginkább szankcionált országától” – jegyezte meg.

Magasan tartja a dízel árát

Ugyanez azonban nem mondható majd el a feldolgozott termékekről, Kína és India ugyanis inkább vásárolja az olcsó olajat és dolgozza fel otthon, utána pedig – legalábbis az utóbbi – eladja Európába. Az orosz olajtermékek exportjának uniós tilalmával kapcsolatban a szállítás és az árképzés kérdése a legfontosabb.

Az Eurasia Group elemzői úgy vélik, hogy a terméktilalomnak még nagyobb hatása lehet a piacokra, mint a nyersolajembargónak. A tankereket ugyanis mélytisztítani kell, mielőtt áttérnek az egyik termék szállításáról a másikéra, ráadásul több hajóra van szükség, mivel a feldolgozott termékeket szállító tankerek kisebbek az olajszállítóknál.

A kínálat csökkenése várhatóan magasan tartja a benzin és a dízel árát, az ázsiai vevők ugyanis világpiaci áron kínálják majd az olcsón beszerzett orosz olajból feldolgozott termékeket. Az amerikai és a közel-keleti dízel pótolhatja a kieső orosz üzemanyag egy részét, de valószínű, hogy hiány lesz – figyelmeztetett Ole Hansen, a Saxo Bank vezető árupiaci stratégája.