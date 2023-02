Januárban 517 ezer új munkahelyet hoztak létre a mezőgazdaságon kívüli ágazatokban, ami több mint a kétszerese az elemzők által vártnál; a Dow Jones 187, a Tradingeconomics 185 ezret jelzett a decemberi lefelé módosított 223 ezer után. A munkanélküliek aránya a várt 3,6 százalék helyett 3,4 százalékra csökkent a decemberi 3,5 százalékról, ami a legalacsonyabb 1969 májusa óta, a foglalkoztatottak aránya 62,3 százalékról minimálisan, 62,4 százalékra emelkedett.

Fotó: JEFF KOWALSKY

A bérek is szilárd növekedést mutattak az elmúlt hónapban. Az átlagos órabér havi bázison 0,3 százalékkal nőtt, ami összhangban volt a becsléssel, és 4,4 százalékkal az egy évvel korábbihoz képest, ami 0,1 százalékponttal magasabb a várakozásoknál.

A növekedés különösen azért meglepő, mert az elmúlt időszakban a nagy technológiai vállalatok, többek között az Alphabet és a Facebook is jelentős létszámleépítéseket jelentettek be, és elbocsátásokról számoltak be más szektorokban is, például a FedEx-nél, a Dow-nál és a Hasbrónál is.

A foglalkoztatási adat fontos a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve számára, amely a feszes munkaerőpiac lehűtésével próbálja lassítani a gazdaságot és az inflációt. A munkanélküliségi ráta azonban még mindig több mint egy százalékponttal alacsonyabb, mint ahol a Fed előrejelzése szerint az év végén lesz. Tom Simmons, a Jefferies közgazdásza szerint a piacok éppen ezért szerettek volna a vártnál alacsonyabb foglalkoztatási adatokat látni. „A piac nagyon boldog lenne az első igazán gyenge munkaerőpiaci jelentéstől” – nyilatkozta a CNBC-nek még a statisztika nyilvánosságra hozatala előtt.

A héten némi megkönnyebbülést okozott a befektetőknek az ADP statisztikája, amely szerint januárban az amerikai magánszektorban a vártnál sokkal kevésbé, csak 106 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma. Csütörtökön azonban az is kiderült, hogy az újonnan munkanélküli segélyért benyújtott kérelmek száma kilenc havi mélypontra, 183 ezerre esett a múlt héten. A Fed a héten ismét emelte a kamatot, és Jerome Powell elnök közölte, hogy időbe telik, míg a szigorítás eléri teljes hatását, ezért addig ezen a pályán is maradnak, lazításról korai lenne beszélni.