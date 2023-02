Profitfigyelmeztetést kaptak a csalódást keltő negyedik negyedéves eredményszámok mellé a Bayer befektetői, a német vegy- és egészségipari vállalat továbbra is küszködik az emelkedő költségekkel.

Fotó: Getty Images

A leverkuseni székhelyű társaság 611 millió eurós adózott nyereséget jelentett 2022 utolsó három hónapjára vonatkozóan, ami alig több mint fele az egy évvel korábbinak, és messze elmarad a 981 millió eurós elemzői konszenzustól.

Az üzemi eredmény (EBIT) 2,4-ről 2,46 milliárd euróra kúszott fel, a bevételek pedig nyolc százalékkal, 12 milliárd euróra emelkedtek. Utóbbi azonban így is elmaradt a 12,06 milliárdos szakértői várakozástól.

Az idén a magas infláció okozta költségnövekedés miatt alacsonyabb eredményre számít a vezetőség. A tavaly még bő ötödével, 13,5 milliárd euróra ugró EBITDA 2023-ban a 12,5–13 milliárdos sávba futhat csak be, amihez 51–52 milliárdos bevétel társulhat.

Az elszálló kiadások mellett a mérséklődő forgalom is kiharaphat az eredményből. A 2022-ben még 44 százalékkal bővülő mezőgazdasági gyomirtó-értékesítés is visszaeshet a mérséklődő piaci árak következtében, és néhány meghatározó gyógyszeripari termékénél is hasonló trenddel számol a vezetőség.

A gyógyszerészeti szegmens bestsellerének számító Xeralto tabletta is áldozatul eshet az árcsökkentésnek, a stroke megelőzésére szolgáló készítmény mellett az Eylea szemgyógyszer szabadalmi oltalmának elvesztése is fenyeget a következő években.

A Xeralto eladásai már 2022-ben lejtőre kerültek, a készítmény forgalma 4,6 százalékkal esett vissza az erősödő kínai verseny, valamint a termék brazíliai szabadalmi védettségének megszűnése következtében.

A vállalat a hónap elején jelentette be, hogy a Werner Baumann helyett júniustól a Roche-tól érkező Bill Anderson veszi át a cég vezetését. Az amerikai menedzsertől azt várják, hogy kihozza a gödörből a Monsanto 2018-as felvásárlása és az állítólag rákkeltő Roundup gyomirtó miatt évek óta gyengélkedő vegyipari társaságot.

A befektetők számára némi vigaszt jelenthet, hogy a tavalyit 20 százalékkal meghaladó, részvényenként 2,4 eurós osztalék kifizetésére tett javaslatot a vezetőség.