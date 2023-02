Visszatért az aranykor Makaóba, visszahozta a koronavírus-járvány miatti korlátozások decemberi feloldásával a városállamra zúdult kínai turistaáradat. Januárban már félmillió kínai érkezett a szerencsejátékok egyik fellegváraként számontartott Makaóba, s itt ünnepelték a holdújév beköszöntét. Vagy itt verték el a pandémia alatt megtakarított pénzüket. Tavaly januárhoz képest 82,5 százalékkal, 1,4 milliárd dollárra nőttek a makaói szerencsejáték-bevételek.

A kaszinóbirodalom termeli ki a makaói GDP több mint ötven százalékát.

Fotó: Jack Hong

A szűk esztendők és a kaszinókoncessziók esetleges elvesztése miatt aggódó üzemeltető társaságok most már fellélegezhetnek, a pozitív fordulat már a részvényárfolyamukon is meglátszik. A hongkongi tőzsdén jegyzett kaszinótársaságok közül a Melco International Development árfolyama idén eddig 12,6 százalékkal emelkedett, nem sokkal marad el tőle az MGM China a maga 11,4 százalékos plusszával, míg a Sands Chinának be kellett érnie 6,4 százalékos erősödéssel, igaz, ez is majdnem a duplája a vezető hongkongi tőzsdeindex, a Hang Seng idei nyereségének.

A befektetők alapvetően optimistán ítélik meg a helyi kaszinóipar növekedési kilátásait.

A játékosok és a befektetők lelkesedése töretlen, az előbbiek már átlagosan ugyanakkora összeget játszanak el az asztaloknál, mint a pandémiát megelőző évben, 2019-ben. Bár visszaélések ott is elő-előfordulnak.

Christy Lee, az AXA Investment Managers ázsiai hitelportfólió-menedzsere szerint a részvényekből kiárazódott a koncessziókkal kapcsolatos súlyos kockázat is. Emlékeztetett rá, hogy novemberben hosszas hezitálás után végre eredményt hirdettek a hatóságok, és

gyakorlatilag valamennyi, eddig a piacon lévő üzemeltetőnek tíz évvel meghosszabbították a mandátumát.

Közöttük a három amerikai kaszinócsoportét – MGM, Las Vegas Sands, Wynn Resorts. Lee úgy véli, a hullámok elültével mind a cégek részvényeinek, mind az általuk kibocsátott kötvényeknek az árfolyama erős támaszra lelt, és tartásra javasolja őket a magas hozam reményében. Egyes kötvénysorozatok már le is dolgozták a veszteségeiket, és ismét a névértékükön kereskednek velük.

A Wynn Macau egymilliárd dolláros értékben kibocsátott 5,125 százalékos kamatozású és 2029-ben lejáró kötvénye októberben 52 centes dolláronkénti mélypontot ütött meg, majd onnan 79 centig repítette a Kína felől érkező hátszél. Eközben a hasonló kondíciókkal rendelkező amerikai állampapírral szemben mért 1127 bázispontos felára mára 527 bázispontra csökkent, a kockázati prémium gyors leolvadása ékes bizonyíték a befektetői bizalom visszatértére.

A kaszinókötvények kockázati feláránál még bőven van tere a csökkenésnek

– állítja James Goldstein, a CreditSights vezető elemzője. Ahogy élénkül a Makaóba tartó turistaáradat, és nő a kaszinókban, valamint a vendéglátóhelyeken hagyott összeg, úgy tér vissza Makaó is az egészséges jövedelemtermeléshez, prosperitáshoz – mondta a Reuters érdeklődésére.

Ez a kép még a kínai zéró-Covid-politika idején készült, az idén már zsúfoltság jellemzi a makaói „bűnbarlangokat”.

Fotó: Benny Marty

Ám csak ebben a szektorban érezhető a bizalom markáns erősödése, hiszen a kínai társaságok által kibocsátott vállalati dollárkötvények teljesítményét leíró ICE BofA Asian index ellentétes irányban mozog, s már 1352 bázispontnyira rugaszkodott el a benchmarkként kezelt amerikai államkötvény hozamától. Ebben a kínai ingatlanszektor körüli botrányok játsszák a főszerepet.

A befektetők az összeomlás széléről visszahozott ágazat további megsegítésére irányuló pekingi ígérgetésekben nem hisznek sziklaszilárdan, s várnak a konkrét támogatási és finanszírozáskönnyítő programokra. Ilyenekből néha fel-felvillantanak egyet, de még mindig izgalomban tartják az ingatlanfejlesztőket, a lakásvásárlásban érdekelteket – valamint a befektetőket.