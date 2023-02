A megállapodással – ha a gyakorlatban is működik – a brit kormányfőnek sikerülne az utolsó téglát is a helyére tennie, azaz a mostani megállapodással a brexit kapcsán létrejött kereskedelmi akadályok teljes mértékben elhárulhatnak. Ez megkérdőjelezhetetlen siker, azonban a kérdőjel továbbra is ott van: mit szólnak ehhez az északírek?