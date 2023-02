Joe Biden terve szerint a nettó százmillió dollárnál nagyobb vagyonnal büszkélkedő háztartásoknak évente legalább 20 százalékos adót kellene fizetniük mind a szokásos adóköteles jövedelmük, mind pedig a forgalomképes eszközeik (részvények, kötvények, befektetési alapok és egyéb értékpapírok) összértékének növekedése után.

Joe Biden egy éven belül másodszor fut neki a leggazdagabbak megadóztatásának.

Fotó: Jacquelyn Martin

A jelenlegi adótörvények szerint az értékpapírokon elért árfolyamnyereség után nem kell adót fizetni, amíg az nem realizálódik, vagyis a papírt nem adják el. Az elnök azonban az unió helyzetéről mondott e heti beszédében azt

javasolta, hogy a leggazdagabbak fizessenek évi húszszázalékos adót a nem realizált nyereségek vagy veszteségek után is, függetlenül attól, hogy eladták-e a részvényeket.

A tervet mély szkepticizmussal fogadták még azok a vállalatvezetők is, akik Joe Bident támogatták a 2020-as elnökválasztáson. „Ez a terv hamvában holt, és végtelenül ostoba” – nyilatkozta a CNBC-nek Leon Cooperman milliárdos befektető, aki három éve Bidenre szavazott, de most azzal vádolja a demokratákat, hogy tudatosan félrevezetik az embereket azzal kapcsolatban, hogyan működne a javasolt milliárdosadó.

„Hazudnak arról, hogyan adóznak a milliárdosok” – állítja, mivel a nem realizált nyereséget is a jövedelem részének veszik. Jared Bernstein, a Fehér Ház közgazdásza vitatja ezt a megállapítást, szerinte nem a nem realizált nyereséget akarják megadóztatni. „Ez valójában, legalábbis szerintünk, egy előre fizetett vagy visszatartott adó a jövőbeli tőkenyereségre” – nyilatkozta a hírtelevíziónak.

Nem realizált nyereséget eddig nem akartak megadóztatni.

Fotó: Image Source

Nem tetszik az ötlet az elnök egyik másik milliárdos támogatójának, Charles Myersnek, a Signum Global befektetési tanácsadó elnökének sem, aki segített finanszírozni Biden kampányát.

A beszéddel Biden hivatalosan is megindította újraválasztási kampányát, ennek egyik fő üzenete a milliárdosadó

– vélekedett. Meggyőződése azonban, hogy egy ilyen adóemelési javaslat sosem megy át egy republikánus többségű képviselőházon. „Talán még egy demokrata többségű szenátuson sem” – tette hozzá.

A demokrata törvényhozók régóta célul tűzték ki, hogy lezárják a kiskapukat, amelyek segítségével a nagyon gazdagok kevesebb adót fizetnek az előírtnál. (Mint tette azt Biden elődje, Donald Trump.)

Biden milliárdosadója azonban még a párt egyes tagjai szerint tartalmaz egy végzetes hibát azzal, hogy magában foglalja a nem realizált nyereséget. Így nem meglepő, hogy több, a demokrata kongresszusi vezetőkkel kapcsolatban álló lobbista is arról számolt be, hogy

a képviselőház és a szenátus a legcsekélyebb hajlandóságot sem mutatja a törvény elfogadására.

Egyikük a kérdésre egyetlen szóból álló SMS-sel válaszolt: „halott” – írta egy koponyát és egy lábszárcsontot ábrázoló emodzsi kíséretében.

A portál szerint Washingtonban még mindenki emlékszik arra, mi történt, amikor Biden legutóbb próbált átverni egy ilyen adót, hiszen nem is volt olyan régen.

Tavaly márciusban merült fel az ötlet, hogy milliárdosadóból származó bevételből fedezzék az ambiciózus Build Back Better programot. A tervet eleinte lelkesen fogadták a demokrata törvényhozók mindkét házban, aztán jött Joe Manchin mérsékelt nyugat-virginiai szenátor, és egy csapásra véget vetett az őrületnek. „Nem adóztathatunk meg olyasmit, amit nem kerestek meg” – nyilatkozta akkor a The Hillnek.

Joe Manchin szenátor hamar lehűtötte a kedélyeket.

Fotó: NBC / Getty Images

Augusztusra kivették Biden szinte összes adóemelési javaslatát a törvényből, amelyet végül jócskán lecsupaszított változatban, inflációcsökkentés törvényként (Inflation Reduction Act) fogadtak el, és amely az Európai Uniónál is kiverte a biztosítékot.

Ha egy ilyen törvényjavaslat áterőltetésének esélyei gyengék voltak egy éve, amikor a demokraták irányították a kongresszus mindkét házát, akkor most, a republikánus többségű képviselőházzal egyenesen gyászosak.

Egyes szövetségi államokban azonban nagyobb eséllyel próbálkozhatnak. Januárban nyolc állam törvényhozóinak koalíciója elindította a Fund our Future (Alapozzuk meg a jövőnket) elnevezésű nemzeti szintű erőfeszítést a vagyonadóval kapcsolatos intézkedések országos előmozdítására. Mivel Kalifornia, New York, Washington, Connecticut, Illinois, Maryland, Minnesota és Hawaii is hagyományosan demokrata állam, elképzelhető, hogy helyi szinten sikerrel járnak.

„Az ultragazdagok hasznot húznak közösségeinkből, az infrastruktúránkból és a dolgozó családok munkájából, és a mi elmaradott adórendszerünk miatt elkerülhetik, hogy befizessék az adókat, amelyekkel tartoznak. Át kell alakítanunk adórendszerünket az igazságosság jegyében” – írta a csoport közleményében Gustavo Rivera, New York állam demokrata szenátora.