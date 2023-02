A pandémia óta csak szenvedő mozik már nem tudnak mit kitalálni a bevétel növelése érdekében. A legújabb divat a helytől függő árazás lesz. Az ötlet egyelőre az Egyesült Államokban startol, ha beválik, világszerte elterjed majd.

A pandémia óta csak kínlódik a mozi

Fotó: Getty Images

A moziüzemeltetők a pandémia tombolása óta szenvednek, a járvány rászoktatta az embereket az otthoni tévézésre. Ehhez perszer hozzájárult az is, hogy a streaming szolgáltatók is magasabb fordulatszámra kapcsoltak. Az egyik legnagyobb amerikai lánc, a Magyarországon a tévés kínálatban jelen lévő American Movie Classics (AMC) most éppen azt találta ki, hogy "Sightline AMC" néven új programot indít, amely pénteken startolt.

A moziba járók előtt több opció áll, háromféle hely és így háromféle jegyár közül választhatnak.

A "value", értékes üléseket az AMC törzsgárdájához, az AMC Stubshoz tartozó klubtagoknak tartják fent. A standard helyeket a normál árért lehet megvásárolni, míg a preferált helyeket - amelyek többnyire a moziterem közepén helyezkednek el - a normál tarifánál drágábban árulják.

Messze még a pandémia előtti szinttől a mozik látogatottsága és árbevétele Észak-Amerikában.

Az AMC tavaly decemberben jelentett be egy 110 millió dolláros tőkeemelést és részvényösszevonást is javasolt. A papír tipikus mémrészvénnyé vált, az elmúlt években árfolyama hegyet-völgyet megjárt. Elemzők szerint a társaságra ráférne egy jókora szerkezetátalakítás, hiszen 5 milliárd dolláros adóssághegyet görget maga előtt. Az AMC a világ legnagyobb moziüzemeltetője, nagyjából 950 filmszínházban összesen 10 ezer körüli vászonra vetítik a filmeket.