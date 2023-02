Hongkong gazdasága 2022-ben a vártnál nagyobb mértékben, 3,5 százalékkal zsugorodott. A város vezetői tavaly februárban még 2–3,5 százalékos bővüléssel számoltak, majd novemberben módosították az előrejelzést, és 3,2 százalékos csökkenést jósoltak.

Összehasonlításképpen: 2021-ben 6,4 százalékkal gyorsult a hongkongi gazdaság.

A különleges közigazgatási terület megsínylette a kínai zéró-Covid-politikát és az export visszaesésését. A járványvédelmi intézkedések miatt sorra zártak be az éttermek és az üzletek, s a szigorított határkorlátozások padlóra küldték a turizmust. A látogatóknak három hétre kötelezően karanténba kellett vonulniuk, ami a turisták mellett az üzletembereket és a befektetőket is elriasztotta. Mindez magával rántotta az ingatlanpiacot is: a lakásárak 2022-ben 15,6 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest – írja a Nikkei Asia.

A város hatóságai tavaly fogyasztási utalványokat osztottak ki, de ezzel sem sikerült felpörgetniük a keresletet. A zéró-Covid-politika oda vezetett, hogy egyes elemzők már nem Hongkongot, hanem Szingapúrt tartják Ázsia pénzügyi központjának. A szakértők az idei évre fellendülést várnak: Peking a Foxconn alapítójára hallgatva kivezette a szigorú járványvédelmi intézkedéseket, amit Hongkong is megtett. A határok újranyitása után újraindult a turizmus, és az üzletemberek is visszatérhetnek, valamint a fogyasztás is növekedésnek indulhat.

Ennek érdekében az egykori brit gyarmat elindította Hello Hong Kong nevű kampányát, amelyben 700 ezer repülőjegyet osztanak szét, és a város híres emberei reklámozzák a helyi nevezetességeket. A kampány mai nyitóünnepségén Hongkong kormányzója, John Lee arról beszélt, hogy a város összeköttetésben van a világgal, és mindenki korlátlanul megtapasztalhatja az itteni élményeket karantén nélkül. Lee azt is bejelentette, hogy jövő héten közel-keleti körútra indul, hogy erősítse a régióval a kereskedelmi, befektetési és kulturális kapcsolatokat.