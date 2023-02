A makaói kaszinók fényűző hátsó termeiben Ázsia kaszinókirálya, Alvin Chau a legnagyobb amerikai kaszinókéval vetekedő bizniszt folytatott. Chau online fogadási hálózata kétszer annyi bevételt termelt, mint a kínai állami lottó.

Blackjackasztalok a Venetian kaszinóban Makaón. Fotó: Benny Marty

A szerencsejáték illegális Kínában, viszont nagyon népszerű, így az egykori portugál gyarmat, Makaó lett az ilyesféle tevékenységre áhítozó több millió kínai fő célpontja. A pandémia előtt több mint 40 kaszinó üzemelt a Honkongtól légvonalban 60, a dél-kínai metropolisztól, Sencsentől mindössze 30 kilométerre lévő, különleges közigazgatási státuszú területen. Makaó a világ egyik legzsúfoltabb városa, 33 négyzetkilométeren (egy átlagos budapesti kerület ekkora) majdnem 700 ezer ember él.

A járványt megelőzően a kaszinóváros éves átlagos forgalma majdnem a hatszorosa volt a Las Vegas-i bevételnek,

nem véletlen, hogy a nagy amerikai szerencsejáték-konglomerátumok (Las Vegas Sands, Wynn) terjeszkedésük fő területének tekintették az amerikai piac telítettsége okán.

A Törött Fog

Iparági berkekben így bombaként robbant a hír, amely szerint a 48 éves Alvin Chau, a város koronázatlan kaszinókirálya 18 év letöltendőt kapott illegális szerencsejáték, csalás, pénzmosás, valamint a szervezett bűnözésben való részvétel miatt – 2021-ben tartóztatták le. Chau lekapcsolása azt jelezte, hogy Peking megelégelte a hagyományos makaói felállást, újraszabályozná a szektort, és radikálisan fellép a milliókat kereső milliárdosok ellen.

Chau Törött Fognak, a 14K nevű bűnszervezet korábbi vezetőjének protezsáltja volt – idézi a Financial Times a Hong Kong Jockey Klub jelentését.

Törött Fog egyébként 1999-ben kapott 14 éves börtönbüntetést – köze volt a makaói rendőrfönök autójának felrobbantásához.

Chau felemelkedése és bukása filmbe illő (lásd a Robert de Niro és Sharon Stone főszereplésével készült, Martin Scorsese által rendezett Casino című klasszikust) –, szisztematikus munkával építette ki szerencsejáték-, marketing- és szórakoztatóipari birodalmát, amelyet Suncity nevű holdingcégén keresztül ellenőrzött. Kaszinóiban több tucat elkülönített VIP-terem adott helyet a nagyban játszó kínai gazdagoknak, külön vállalkozása volt ezek hitelezésére.

Alvin Chau, Makaó kaszinókirálya. Fotó: Getty Images

A vádak szerint aktívan szervezett illegális játékokat is, az ítélet szerint az ezekből származó bevétel 2013 márciusa és 2021 márciusa között 821 milliárd hongkongi dollárra tehető – ez nagyjából 105 milliárd amerikai dollárnak felel meg.

Ez az összeg nagyjából annyi, mint a három legnagyobb amerikai szerencsejáték-konglomerátum összesített bevétele ugyanazen időszak alatt.

Pekinget ez talán nem is zavarta volna annyira, az viszont annál inkább, hogy a kínai elit ezeken a titkos játéktermeken keresztül menekítette a pénzét külföldre – kikerülve a szigorú tőkekiviteli korlátozásokat. A pénz szóbeli megállapodások sűrű hálóján alapuló árnyékbankokon keresztül áramlott ki Makaóba, majd a megvásárolt – ám a játékasztalra nem kerülő 2 zsetonokat konvertibilis valutára, főleg amerikai dollárra váltották, és kivitték az országból. Chau magánélete a bulvárlapok kedvelt témája volt, meg is kapta tőlük a Wash Rice Wa becenevet egy 1980-as évekbeli sitcomkarakter után. A wash rice (rizsmosás) egyébként a helyi szlengben pénzmosást jelent.

Online mennyország

A Suncity mindig is jól ment, azonban az online szerencsejátékok elterjedése minden korábbinál magasabb bevételt és profitot hozott. A holding több ezer embert foglalkoztatott, az online üzletág éves bevétele meghaladta az ezermilliárd renmimbit, több mint 147 milliárd dollárt. Ez kétszer annyi, mint amennyi a kínai állami lottó bevétele volt 2018-ban.

A Suncityn belül külön ingatlanvállalkozás foglalkozott az adósságukat fizetni nem tudó szerencsejátékosoktól elkonfiskált ingatlanok kezelésével.

A pandémia előtt a konglomerátum nagyjából a 25 százalékát uralta a makaói szerencsejátékpiacnak. Túl nagyra nőtt, túl nagy lett a befolyása – valószínűleg ez lett a veszte. Tavalyelőtt tartóztatták le Levo Chant is, aki a második legnagyobb hal volt a játékszervezési bizniszben. A kínai hatóságok egyúttal szabályozták a kaszinók nyereségét is, erősen rontva ezzel például az amerikai érdekeltségek (Sands China, Wynn) profitkilátásait.

Chau nélkül is szépen hasított a LET Groupra átkeresztelt Suncity a tőzsdén

A Suncityt azóta átnevezték LET Groupra, s továbbra is jegyzik a hongkongi tőzsdén. Viszont bezárták a hátsó termeit, és jelentős karcsúsításon is átesett. Az új szabályozás nyomán a makaói VIP-termek sorra zártak be, holott 2019-es adatok szerint a kaszinók bevételének több mint 45 százalékát adták. A játékbarlangok így jobb híján a „tömegekre” kénytelenek koncentrálni. Sajnálni azért nem kell őket, a zéró-Covid-politika feloldása után újra megindult a szerencsejátékosok áradata, tavaly novemberben pedig a hat legnagyobb piaci szereplő 10 évre megkapta ismét a koncessziót – új szereplőt nem engedtek be a piacra.