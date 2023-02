A tavalyi súlyos aszály idén is megismétlődhet Olaszország folyóin, miután a tél kevés esőt vagy havat hozott a vízgyűjtő területeken. A Pó, az ország legnagyobb folyója, mely az északi területeket táplálja vizével, már most is eléggé kiszáradt, miközben a Garda-tó vize 35 éve nem állt ilyen alacsonyan télen. A szokatlanul alacsony vízállás a velencei csatornákat is kiszárította, így a várost jelképező gondolák is partra kényszerülnek.

A kiszáradó Pó.

Fotó: Mauro Ujetto

Az olasz Nemzeti Kutatási Tanács (CNR) adatai szerint 2022-ben mintegy 40 százalékot csökkent a csapadék, és 2023 eleje is száraznak bizonyult az ország északi részén. Ez különösen az Alpokban eredő Pó esetében okozhatja az aszály visszatértét idén is. Pavia térségében a vízállás már most is a hagyományosan száraznak számító nyári hónapokat idézi.

Luca Mercalli, az Olasz Meteorológiai Társaság elnöke szerint nem változott semmi 2022 óta, továbbra sincs elég víz a folyó medrében, ám reméli, hogy az általában legtöbb esőt hozó márciusban és áprilisban változás lesz. Korábban nem volt olyan, hogy két egymást követő tavasszal is elmaradtak az esőzések – próbál meg reményt adni a vízre szomjazóknak.

A Pó völgye az egyik legfontosabb mezőgazdasági területnek számít Európában, ám nem csak tavaly kellett az aszállyal megküzdenie, 2007, 2012 és 2017 is szárazságot hozott a térségben. A mezőgazdaság a folyó völgyében a tavalyi hőhullám és szárazság miatt 6 milliárd eurós kárt volt kénytelen elszenvedni. A folyó alacsony szintje ráadásul a vízerőművek áramtermelését is visszafogja – írja a The Guardian.

További problémát okozhat, hogy a folyót így a tenger vize tölti fel, emiatt a vízgyűjtőkben felhalmozott tartalékok sem lesznek alkalmasak az öntözésre.